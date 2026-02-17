Vučić kuka zbog rudarenja litija, spominje Finsku: 'Srbi su majstori u propuštanju prilika'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je pokrenuo javnu raspravu o projektu rudarenja litija, izrazivši žaljenje što Srbija nije iskoristila svoje prirodno bogatstvo. Komentirajući vijest da je Finska otvorila prvi europski rudnik i postrojenje za preradu litija, Vučić je na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu ocijenio da je Srbija propustila "povijesnu i veliku razvojnu šansu".

Vučić je za propast projekta "Jadar" izravno okrivio oporbene čelnike i ekološke aktiviste, koje je ironično nazvao "genijalcima".

​- Mi smo ispali jedini slučaj u svijetu koji ima nešto, a ne želi to koristiti. Srbi su majstori u propuštanju prilika - izjavio je Vučić.

Dodao je kako se nova prilika za litij u Srbiji sigurno neće pojaviti prije nadolazećih izbora, no ostavio je otvorenom mogućnost za budućnost projekta. Njegovim se kritikama pridružila i predsjednica Skupštine, Vučiću vjerna i poslušna, Ana Brnabić, koja je kazala da je Srbija mogla biti europski lider da nije bilo "blokada" i stranih nevladinih organizacija.

Odgovor aktivista: 'Sve je predizborna igra'

Zlatko Kokanović, jedan od vođa prosvjeda protiv rudarenja, kojeg je srpski predsjednik prozvao, odbacio je Vučićeve izjave kao dio predizborne kampanje.

​- Vjerujem da je sve to u dogovoru između kompanije i vlasti, u pitanju je predizborna igra. Predsjednik je i sam dobro rekao da od ove priče neće biti ništa barem dok ne prođu izbori. To znači da se oni još uvijek nadaju pobjedi - rekao je Kokanović.

Podsjetio je da se, unatoč službenoj obustavi projekta 2022. godine, pripremni radovi nikada nisu u potpunosti zaustavili, dodajući kako se više od 60 posto građana Srbije protivi rudarenju. Projekt "Jadar" tvrtke Rio Tinto izazvao je masovne prosvjede i blokade diljem Srbije krajem 2021. godine, nakon čega je tadašnja vlada povukla dozvole. Međutim, Ustavni sud je u srpnju 2024. tu odluku proglasio neustavnom, čime su ponovno otvorena vrata za realizaciju projekta.

Struka je i ranije upozoravala na moguće zdravstvene, ekološke i društvene posljedice rudarenja litija, što je i bio jedan od glavnih razloga snažnog građanskog otpora.