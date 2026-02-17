Obavijesti

'POVIJESNA ŠANSA'

Vučić kuka zbog rudarenja litija, spominje Finsku: 'Srbi su majstori u propuštanju prilika'

Zlatko Kokanović, jedan od vođa prosvjeda protiv rudarenja, kojeg je srpski predsjednik prozvao, odbacio je Vučićeve izjave kao dio predizborne kampanje...

Admiral

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je pokrenuo javnu raspravu o projektu rudarenja litija, izrazivši žaljenje što Srbija nije iskoristila svoje prirodno bogatstvo. Komentirajući vijest da je Finska otvorila prvi europski rudnik i postrojenje za preradu litija, Vučić je na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu ocijenio da je Srbija propustila "povijesnu i veliku razvojnu šansu".

Vučić je za propast projekta "Jadar" izravno okrivio oporbene čelnike i ekološke aktiviste, koje je ironično nazvao "genijalcima". 

​- Mi smo ispali jedini slučaj u svijetu koji ima nešto, a ne želi to koristiti. Srbi su majstori u propuštanju prilika - izjavio je Vučić.

Dodao je kako se nova prilika za litij u Srbiji sigurno neće pojaviti prije nadolazećih izbora, no ostavio je otvorenom mogućnost za budućnost projekta. Njegovim se kritikama pridružila i predsjednica Skupštine, Vučiću vjerna i poslušna, Ana Brnabić, koja je kazala da je Srbija mogla biti europski lider da nije bilo "blokada" i stranih nevladinih organizacija.

Odgovor aktivista: 'Sve je predizborna igra'

Zlatko Kokanović, jedan od vođa prosvjeda protiv rudarenja, kojeg je srpski predsjednik prozvao, odbacio je Vučićeve izjave kao dio predizborne kampanje.

​- Vjerujem da je sve to u dogovoru između kompanije i vlasti, u pitanju je predizborna igra. Predsjednik je i sam dobro rekao da od ove priče neće biti ništa barem dok ne prođu izbori. To znači da se oni još uvijek nadaju pobjedi - rekao je Kokanović.

Podsjetio je da se, unatoč službenoj obustavi projekta 2022. godine, pripremni radovi nikada nisu u potpunosti zaustavili, dodajući kako se više od 60 posto građana Srbije protivi rudarenju. Projekt "Jadar" tvrtke Rio Tinto izazvao je masovne prosvjede i blokade diljem Srbije krajem 2021. godine, nakon čega je tadašnja vlada povukla dozvole. Međutim, Ustavni sud je u srpnju 2024. tu odluku proglasio neustavnom, čime su ponovno otvorena vrata za realizaciju projekta.

Struka je i ranije upozoravala na moguće zdravstvene, ekološke i društvene posljedice rudarenja litija, što je i bio jedan od glavnih razloga snažnog građanskog otpora.

