Nakon krvave Minnesote, New York uvodi ICE promatrače

Nakon krvave Minnesote, New York uvodi ICE promatrače
To je reakcija na nedavne nasilne nemire u Minneapolisu, gdje je američki predsjednik Donald Trump rasporedio tisuće naoružanih i maskiranih agenata Imigracijske i carinske službe

Savezna država New York okuplja tim pravnih promatrača koji će nositi ljubičaste prsluke i pratiti i snimati službenike za provođenje imigracijskih zakona, rekla je u utorak glavna državna odvjetnica New Yorka Letitia James. 

To je reakcija na nedavne nasilne nemire u Minneapolisu, gdje je američki predsjednik Donald Trump rasporedio tisuće naoružanih i maskiranih agenata Imigracijske i carinske službe (ICE) dok pokušava deportirati više migranata nego bilo koji njegov prethodnik. 

Glavna državna odvjetnica New Yorka Letitia James rekla je da će novi pravni promatrači biti volonteri iz njezina ureda, obučeni da promatraju, ali bez miješanja, je li Trumpova provedba imigracijskih zakona "u granicama zakona".

"Ponosna sam što mogu štititi ustavna prava stanovnika New Yorka da slobodno govore, mirno prosvjeduju i žive svoje živote bez straha od nezakonitih saveznih akcija", priopćila je demokratkinja James.

"U Minnesoti smo vidjeli kako brzo i tragično savezne operacije mogu eskalirati u nedostatku transparentnosti i odgovornosti", dodala je James. 

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE, priopćilo je da James dovodi stanovništvo savezne države New York u opasnost time što ne surađuje s ICE-om.

"Agenti ICE-a ne bi morali biti na terenu u New Yorku da je bilo državne i lokalne suradnje", navela je u priopćenju Tricia McLaughlin, glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti. 

Trump tvrdi da su deportacije mnogih migranata, uključujući i onih koji su legalno u SAD-u, nužne za smanjenje kriminala, iako se njegov argument često kosi s podacima o kriminalu.

Savezni službenici u siječnju su u Minneapolisu, usred agresivne provedbe deportacije, ubili dvoje američkih državljana - Renee Good i Alexa Prettija.

Demokratski čelnici u Minnesoti, Illinoisu i Kaliforniji optužili su Trumpovu administraciju da je otišla predaleko i prekršila ustavna prava i migranata i američkih građana, uključujući njihova prava na promatranje i prosvjedovanje protiv vladinih akcija.

