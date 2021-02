Zagrebačka policija pohvalila se kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom zbog sumnje da je počinio tri razbojništva te jednu tešku krađu.

Utvrdili su da je 20. siječnja ove godine na Trgu Ivana Kukuljevića u zagrebačkom naselju Špansko opljačkao PBZ banku. Istog dana nepuna dva sata kasnije opljačkao je FINA-u u Albrechtovoj ulici na drugom kraju grada. Osim ovih kaznenih djela utvrdili su da je dva tjedna ranije počinio još jedno razbojništvo i tešku krađu u dvije trgovine na području Dubrave.

"Operirao" je tako da bi maskiran medicinskom maskom ulazio u objekte gdje je prijetio zaposlenicima plinskim pištoljem te od njih tražio novac. S otuđenim novcem bi pobjegao, a potom odlazio u unajmljeni stan u Centru grada. Otuđeni plijen je trošio na skupocjenu odjeću i dugove. Ukupno je uzeo oko 72.000 kuna.

O pljački banki u Španskom pisali smo prije mjeec dana. Tad su nam svjedoci rekli da je počinitelj došao do poslovnice s kapuljačom na glavi i roza maskom preko usta i nosa.

Poput drugih klijenata od zaštitara je uzeo papirić s brojem i čekao svoj red. Navodno je s ostalim klijentima čekao 20-ak minuta prije nego je uopće ušao u banku. Nakon ulaska prvo je otišao desno, gdje se nalaze osobni bankari.

Tamo je izvadio pištolj koji je imao sa sobom te ga uperio u zaposlenicu. Kasnije će se pokazati da je bila riječ o plinskom pištolju, no u tom trenutku nitko to nije mogao znati. Uperivši joj pištolj u rebra prisilio ju je da s njim ide do šaltera. Tamo je uzeo sav novac koji su djelatnici imali u blagajnama, a potom je, ponovno držeći istu djelatnicu na nišanu, krenuo prema izlazu.

Prijeteći da će ubiti zaposlenicu ako mu ne omoguće da izađe, prisilio je voditelja poslovnice da odblokira dvostruka sigurnosna vrata s vremenskom zadrškom. Nakon što je izašao, gurnuo je prestravljenu djelatnicu i otišao u nepoznatom smjeru.

Već oko 12 sati mladić je opljačkao poslovnicu Fine u Albrechtovoj ulici na području Masksimira.