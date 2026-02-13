Obavijesti

DETALJI PREMLAĆIVANJA U RIJECI

Nakon napada su vikali: 'Mi smo borci, tko nam što može...'

Piše Helena Tkalčević, Hajrudin Merdanović, Meri Tomljanović
Nakon napada su vikali: 'Mi smo borci, tko nam što može...'
Zbog brutalnog premlaćivanja maloljetnika (16) riječka policija uhitila je braću Josipa (29) i Tihomira V. (33). Terete ih za pokušaj ubojstva. Trećeg napadača još uvijek traže

Riječka policija uhitila je i drugog napadača (33) za slučaj stravičnog premlaćivanja maloljetnika u Rijeci, a još traže trećeg. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o braći. Josipa V. (29) uhitili su ubrzo nakon napada, dok su Tihomira V. (33) nakon ispitivanja u riječkom tužiteljstvu, prepratili na Županijski sud u Rijeci. Sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva i Tihomiru odredio istražni zatvor kako ne bi mogao utjecati na svjedoke ili ponoviti (ne)djelo.

