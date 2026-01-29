Nakon niza napada, talijanske škole će moći uvesti detektore

U talijanskim školama u budućnosti bi se mogli koristiti detektori metala kako bi se spriječili napadi koji uključuju noževe i vatreno oružje.

Desničarska vlada premijerke Giorgie Meloni objavila je u srijedu kasno navečer uredbu kojom se uvode nova pravila, kao odgovor na nekoliko napada nožem.

U najnovijem incidentu sredinom siječnja, 18-godišnjaka je u lučkom gradu La Speziji izbo nožem kolega iz razreda.

Prema novoj uredbi, škole će pod određenim uvjetima moći koristiti prijenosne detektore metala, poput onih koji se koriste u zračnim lukama ili na većim događajima.

Cilj je spriječiti učenike da dođu s oružjem na nastavu.

Provjere će se moći provoditi i u školi i u četvrti.

Napad u La Speziji dogodio se tijekom nastave. Osamnaestogodišnjaka je ubo kolega iz razreda nožem koji je donio sa sobom, a koji je imao oštricu od 22 centimetra.

Koalicija triju desničarskih i konzervativnih stranaka također priprema sigurnosni paket koji predviđa strože propise o posjedovanju vatrenog oružja.