Komentari 1
Nakon niza napada, talijanske škole će moći uvesti detektore

Nakon niza napada, talijanske škole će moći uvesti detektore
Prema novoj uredbi, škole će pod određenim uvjetima moći koristiti prijenosne detektore metala, poput onih koji se koriste u zračnim lukama ili na većim događajima.

U talijanskim školama u budućnosti bi se mogli koristiti detektori metala kako bi se spriječili napadi koji uključuju noževe i vatreno oružje.

Desničarska vlada premijerke Giorgie Meloni objavila je u srijedu kasno navečer uredbu kojom se uvode nova pravila, kao odgovor na nekoliko napada nožem.

U najnovijem incidentu sredinom siječnja, 18-godišnjaka je u lučkom gradu La Speziji izbo nožem kolega iz razreda.

Prema novoj uredbi, škole će pod određenim uvjetima moći koristiti prijenosne detektore metala, poput onih koji se koriste u zračnim lukama ili na većim događajima.

Cilj je spriječiti učenike da dođu s oružjem na nastavu.

Provjere će se moći provoditi i u školi i u četvrti.

Napad u La Speziji dogodio se tijekom nastave. Osamnaestogodišnjaka je ubo kolega iz razreda nožem koji je donio sa sobom, a koji je imao oštricu od 22 centimetra.

Koalicija triju desničarskih i konzervativnih stranaka također priprema sigurnosni paket koji predviđa strože propise o posjedovanju vatrenog oružja.

Komentari 1
