Nema zime! U Badnjoj noći temperatura i do 13 stupnjeva, evo što očekivati na Božić

Iako je današnji dan, pogotovo na kontinentu, protekao većinom oblačno, sutra bismo diljem Hrvatske mogli imati sunčani Božić.

Tako će prema kraju dana na sjevernom Jadranu biti više oblaka pa lokalno na Kvarneru može pasti slaba kiša.

- Vjetar slab, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj umjeren jugozapadni, navečer na udare i jak. Na Jadranu većinom umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 7 do 12, u Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu od 13 do 18 °C. U Badnjoj noći na kopnu između 3 i 8, duž obale i na otocima od 9 do 13 °C - izvijestio je DHMZ.

Za vremenske prilike na Božić kažu da će biti povoljnije nego danas.

U većem dijelu zemlje djelomice prevladavat će sunčano, a oblačnije uz manju vjerojatnost za kišu tek na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

- Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a na moru će puhati većinom umjereno jugo - kažu.

Temperature će biti slične današnjima, no nešto malo više. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, duž obale od 9 do 13, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 °C.