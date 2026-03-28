VELIKA ŠTETA

Nakon oluje Jastrebarsko traži proglašenje prirodne nepogode

Piše HINA,
Jastrebarsko: Predstavljanje projekta "Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza" | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Jak vjetar i kiša napravili štetu na kućama, infrastrukturi i poljima, građani pozvani da prijave troškove

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel zatražio je od Zagrebačke županije proglašenje prirodne nepogode temeljem prijava građana i poljoprivrednika te izvida na terenu, i to za dane 26. i 27. ožujka, kada su uslijed olujnog i orkanskog vjetra praćenog jakom kišom nastale štete. Kako su naveli u subotu u priopćenju, štete su nastale na imovini, infrastrukturi i poljoprivrednim kulturama. Građani su pozvani da evidentiraju troškove sanacije šteta kako bi, u slučaju proglašenja prirodne nepogode, mogli ostvariti pravo na naknadu. Ukoliko dođe do proglašenja prirodne nepogode, građani će biti pravovremeno informirani o svim daljnjim postupcima.

NEZAPAMĆENO NEVRIJEME FOTO DHMZ: Ovakvi udari vjetra u Zagrebu događaju se jednom u stotinu godina
FOTO DHMZ: Ovakvi udari vjetra u Zagrebu događaju se jednom u stotinu godina

U priopćenju prenose i apel vatrogasnih službi građanima da manje štete nastoje sami sanirati, s obzirom na to da je situacija i dalje ozbiljna te postoji velik broj hitnih intervencija.

Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'
NEVRIJEME NA AUTOCESTI

Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'

Putnički autobus iz Zagreba jutros je oko 10:30 zapeo u snijegu na autocesti A1 kod rijeke Dobre, no vučna služba 'Karamba' ubrzo ga je izvukla, a putnici su bez panike nastavili put prema Međugorju.
'Snijeg nam je prekrio i vrata i prozore, nema ga više ovoliko ni zimi. Samo da krovovi izdrže'
ZATRPANI GORANI

'Snijeg nam je prekrio i vrata i prozore, nema ga više ovoliko ni zimi. Samo da krovovi izdrže'

Ljubica Matić iz Tuka pored Mrkoplja poslala nam je "proljetnu idilu" iz svog sela na 870 metara nadmorske visine, na putu prema Bijelim i Samarskim stijenama, Matić poljani. Snijega je "k'o u priči"
VIDEO Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...'
OLUJA U ZAGREBU

VIDEO Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...'

Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, oštećen je dio nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb

