Nakon oluje Jastrebarsko traži proglašenje prirodne nepogode

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel zatražio je od Zagrebačke županije proglašenje prirodne nepogode temeljem prijava građana i poljoprivrednika te izvida na terenu, i to za dane 26. i 27. ožujka, kada su uslijed olujnog i orkanskog vjetra praćenog jakom kišom nastale štete. Kako su naveli u subotu u priopćenju, štete su nastale na imovini, infrastrukturi i poljoprivrednim kulturama. Građani su pozvani da evidentiraju troškove sanacije šteta kako bi, u slučaju proglašenja prirodne nepogode, mogli ostvariti pravo na naknadu. Ukoliko dođe do proglašenja prirodne nepogode, građani će biti pravovremeno informirani o svim daljnjim postupcima.

U priopćenju prenose i apel vatrogasnih službi građanima da manje štete nastoje sami sanirati, s obzirom na to da je situacija i dalje ozbiljna te postoji velik broj hitnih intervencija.