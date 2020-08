Nakon pet godina počinju suditi napadačima na Charlie Hebdo

Dvanaestero ljudi, uključujući neke od najpoznatijih francuskih karikaturista, ubijeni su 7. siječnja 2015. kada su braća Said i Cherif Kouachi napala urede Charlie Hebdoa. Sad će suditi pomagačima

<p>Četrnaestorica osumnjičenika za napade na francuski satirički tjednik <strong>Charlie Hebdo</strong> i židovski supermarket 2015. u Parizu u srijedu izlaze pred sud, više od pet godina nakon krvoprolića koja su šokirala Francusku i cijeli svijet.</p><p>Napadi su nagovijestili kasniji val islamističkog nasilja u kojem je ukupno ubijeno 258 ljudi i potaknuli uznemirujuća pitanja o sposobnosti suvremene Francuske da sačuva sigurnost i sklad u multikulturalnom društvu.</p><p>Dvanaestero ljudi, uključujući neke od najpoznatijih francuskih karikaturista, ubijeni su 7. siječnja 2015. kada su braća <strong>Said </strong>i <strong>Cherif Kouachi </strong>napala urede Charlie Hebdoa, čiji je stil bez tabua, uključujući jako kontroverzne karikature proroka Muhameda, podijelio zemlju.</p><p>Dan poslije je <strong>Amedy Coulibaly</strong>, bliski poznanik Cherifa Kouachija s kojim se upoznao u zatvoru, ubio policajku <strong>Clarissu Jean-Philippe </strong>(27) prilikom rutinske prometne kontrole u Montrougeu, na prilazu Parizu.</p><p>Coulibaly je potom 9. siječnja ubio četvoricu muškaraca, redom Židove, u talačkoj krizi u supermarketu Hyper Cacher na istoku Pariza. Snimio je i video u kojem je istaknuo da su napadi bili koordinirani i preuzeo je odgovornost za njih u ime Islamske države.</p><p>Coulibaly je ubijen u policijskom napadu na supermarket. Braća Kouachi poginula su u tiskari u Dammartin-en-Goeleu sjeveroistočno od Pariza gdje su se sakrili.</p><p>Premda su trojica napadača mrtvi, njihovi pomoćnici napokon će izići pred pravosuđe.</p><p>Suđenje je bilo odgođeno nekoliko mjeseci zbog pandemije koronavirusa.</p><p>Sud u Parizu zasjedat će do 10.studenoga i suđenje će, prvi put u ovakvom slučaju, biti snimano za arhiv s obzirom na to da postoji velik interes javnosti.</p><h2>Pomagali u svim fazama</h2><p>Od 14 sumnjivaca, trojici se sudi u odsustvu. To su <strong>Hayat Boumedienne</strong>, Coulibalyjev partner, te braća <strong>Mohamed </strong>i <strong>Mehdi Belhoucine</strong>,.</p><p>Za svu trojicu vjeruje se da su posjetili dijelove sjeverne Sirije i Iraka kad su oni bili pod kontrolom Islamske države.</p><p>Po nekim izvješćima, mogli bi biti mrtvi, ali to nije potvrđeno i nalozi za njihovim uhićenjem i dalje su na snazi.</p><p>Suočeni s najtežom optužbom sudjelovanja u teroru, za što im prijeti maksimalna kazna doživotnog zatvora, su Mohamed Belhoucine i Ali Riza Polat (35), francuski državljanin tuniškog podrijetla. Oni su najvažniji optuženici.</p><p>Polat, smatran bliskim suradnikom Coulibalyja, osumnjičen je da je imao središnju ulogu u pripremi napada, odnosno da je pomagao u nabavi oružja koje su trojica napadača koristila.</p><p>Optužen je i da je pomagao u „svim pripremnim fazama” napada.</p><p>Odmah nakon napada više je puta pokušavao pobjeći iz zemlje i otputovati u Siriju, a u pritvoru je od ožujka 2015.</p><p>Mohamed Belhoucine optužen je da je bio ideološki mentor Coulibalyja nakon što ga je upoznao u zatvoru, otvorivši mu komunikacijske kanale s Islamskom državom i napisavši prisegu koju je on položio toj džihadističkoj skupini.</p><p>Većini drugih suoptuženika sudi se zbog povezanosti s terorističkom skupinom, za što im prijeti kazna zatvora od najviše 20 godina.</p><h2>Suđenje je važno</h2><p>Svjedočiti bi trebali ljudi koji su izbjegli smrt u napadima i suđenje će ponovno probuditi sjećanja na jedno od najmračnijih poglavlja u suvremenoj francuskoj povijesti.</p><p>„Ovo suđenje je važan trenutak za njih”, rekle su Marie-Laure Barre i Nathalie Senyk, odvjetnice žrtava napada na Charlie Hebdo.</p><p>„Oni očekuju pravdu kako bi saznali tko je što učinio, znajući da oni koji su pucali više nisu živi”, dodale su.</p><p>Među onima koji su poginuli u Charlie Hebdou bili su neki od najpoznatijih francuskih karikaturista uključujući direktora lista Stephanea Charbonniera (47), Jeana Cabuta (76) i Georgesa Wolinskija (80).</p><p>Časopis nije prezao od uvredljivih karikatura i po tome je za mnoge bio borac za slobodu govora dok su drugi smatrali da je često pretjerivao.</p><p>No pokolj je ujedinio zemlju u tuzi, a slogan #JeSuisCharlie postao je viralan.</p><p>„Ovo suđenje je važno iako je Amedy Coulibaly mrtav”, rekao je Patrick Klugman, odvjetnik žrtava iz Hyper Cachera.</p><p>„Bez njih Coulibaly nikada ne bi mogao to učiniti”.</p>