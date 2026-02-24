Obavijesti

NIZ SKANDALA

Nakon 'pljačke stoljeća' šefica Louvrea podnijela ostavku

Piše HINA,
Foto: Abdul Saboor

Laurence des Cars odlazi četiri mjeseca nakon krađe kraljevskih dragulja vrijedne 88 milijuna eura, a muzej je u međuvremenu pogodila i velika prijevara s ulaznicama te oštećenje povijesnog stropa.

Ravnateljica Louvrea Laurence des Cars podnijela je ostavku, koju je prihvatio predsjednik države Emmanuel Macron, četiri mjeseca nakon spektakularne pljačke u najposjećenijem muzeju na svijetu, objavila je u utorak Elizejska palača.

Macron je pozdravio njezinu odluku kao "čin odgovornosti u trenutku kada najveći svjetski muzej treba smirivanje tenzija i novi snažan zamah za provedbu velikih projekata osiguranja i modernizacije".

Provokacija u srcu Pariza VIDEO Skandal u Louvreu! Aktivisti izložili fotku uhićenog princa Andrewa: 'Sad se znoji!'
VIDEO Skandal u Louvreu! Aktivisti izložili fotku uhićenog princa Andrewa: 'Sad se znoji!'

"Pljačka stoljeća", kako su je nazvali mediji, pročula se svijetom 19. listopada, nakon što su kriminalci snimljeni kako u svega nekoliko minuta kradu kraljevske dragulje koristeći se običnim teretnim dizalom.

Ali tu problemima nije bio kraj: osim što je bio žrtva spektakularne krađe u vrijednosti od 88 milijuna eura, najposjećeniji muzej na svijetu objavio je 12. veljače da je bio meta goleme prijevare s ulaznicama, koja je prouzročila štetu od preko 10 milijuna eura.

NOVI SKANDAL Poplava u Louvreu! Oštećena vrijedna umjetnina na stropu
Poplava u Louvreu! Oštećena vrijedna umjetnina na stropu

Dan nakon toga, istjecanje vode također je oštetilo oslikani strop iz 19. stoljeća, što je prisililo instituciju na privremeno zatvaranje pojedinih dvorana.

