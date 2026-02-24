Nakon 'pljačke stoljeća' šefica Louvrea podnijela ostavku

Ravnateljica Louvrea Laurence des Cars podnijela je ostavku, koju je prihvatio predsjednik države Emmanuel Macron, četiri mjeseca nakon spektakularne pljačke u najposjećenijem muzeju na svijetu, objavila je u utorak Elizejska palača.

Macron je pozdravio njezinu odluku kao "čin odgovornosti u trenutku kada najveći svjetski muzej treba smirivanje tenzija i novi snažan zamah za provedbu velikih projekata osiguranja i modernizacije".

"Pljačka stoljeća", kako su je nazvali mediji, pročula se svijetom 19. listopada, nakon što su kriminalci snimljeni kako u svega nekoliko minuta kradu kraljevske dragulje koristeći se običnim teretnim dizalom.

Ali tu problemima nije bio kraj: osim što je bio žrtva spektakularne krađe u vrijednosti od 88 milijuna eura, najposjećeniji muzej na svijetu objavio je 12. veljače da je bio meta goleme prijevare s ulaznicama, koja je prouzročila štetu od preko 10 milijuna eura.

Dan nakon toga, istjecanje vode također je oštetilo oslikani strop iz 19. stoljeća, što je prisililo instituciju na privremeno zatvaranje pojedinih dvorana.