Ivan Jukić
VIDEO Skandal u Louvreu! Aktivisti izložili fotku uhićenog princa Andrewa: 'Sad se znoji!'
Foto: Nicolas Coupe

Aktivisti su u Louvreu izložili sliku uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora, poručujući „Sad se znoji – 2026“. Žele pravdu za Epsteinove žrtve!

Aktivisti iz antimilijarderske kampanje "Svi mrze Elona" u nedjelju pojavili su se u pariškom muzeju Louvre, gdje su izvjesili uokvirenu fotografiju Andrewa Mountbatten-Windsora, snimljenu 19. veljače od strane Reutersova fotografa, na kojoj sjedi na stražnjem sjedalu automobila prilikom izlaska iz policijske postaje na dan uhićenja.

Aktivisti su nakon uhićenja objesili fotografiju Britanca Andrewa u pariškom Louvreu 01:30
Aktivisti su nakon uhićenja objesili fotografiju Britanca Andrewa u pariškom Louvreu | Video: 24sata/reuters

Ispod fotografije postavili su natpis: “Sad se znoji – 2026”, poručivši kako žele poslati jasnu poruku da bi osramoćeni član britanske kraljevske obitelji trebao odgovarati pred zakonom.

– Mislili smo pokazati bivšem princu Andrewu kako će ga svijet pamtiti, postavljanjem ove kultne fotografije uhićenja u Louvre. Nadamo se da je ovo tek početak. Pravda za sve Epsteinove žrtve – poručio je glasnogovornik skupine u izjavi za Reuters.

Fotografija i natpis bili su izloženi oko 15 minuta prije nego što ih je osoblje Louvrea uklonilo.

A picture of Andrew Mountbatten Windsor put up by activists in the Louvre, in Paris
Foto: Nicolas Coupe

Mountbatten-Windsor, mlađi brat britanskog kralja Charlesa, uhićen je u četvrtak, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti, nakon optužbi da je pokojnom američkom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente britanske vlade.

Britanska policija u petak je objavila kako kontaktira bivše zaštitare koji su radili za Mountbatten-Windsora te pozvala sve koji imaju informacije o kaznenim djelima vezanim uz Epsteina da se jave.

A picture of Andrew Mountbatten Windsor put up by activists in the Louvre, in Paris
Foto: Nicolas Coupe

Podsjetimo, 2022. godine Andrew je postigao nagodbu u građanskoj tužbi u SAD-u koju je pokrenula pokojna Virginia Giuffre, a koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje dok je bila maloljetna, na imanjima u vlasništvu Epsteina ili njegovih suradnika.

Mountbatten-Windsor dosljedno je poricao bilo kakvu nezakonitu radnju povezanu s Epsteinom te je ranije izjavio da žali zbog svoje “loše prosuđene povezanosti” s njim.

