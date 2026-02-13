Obavijesti

NOVI SKANDAL

Poplava u Louvreu! Oštećena vrijedna umjetnina na stropu

Piše HINA,
Poplava u Louvreu! Oštećena vrijedna umjetnina na stropu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Louvre se suočava s nizom problema: od krađe nakita do prijevara s ulaznicama

Nova poplava oštetila je jednu galeriju pariškog Louvrea, što je najnoviji u nizu problema koji su pogodili slavni muzej, nekoliko dana nakon što je devet osoba uhićeno zbog višemilijunske prijevare s ulaznicama.

Poplava je pogodila krilo Denon u kojem se nalazi opsežna zbirka talijanskog i francuskog slikarstva.  Kako su za agenciju dpa potvrdili iz muzeja, slika na stropu Charlesa Meyniera iz 1819. pretrpjela je oštećenja tijekom noći zbog kvara na cijevi za grijanje.

Na stropu su vidljive pukotine i ljuštenje boje. Nakon što je curenje zaustavljeno započela je detaljna procjena štete na umjetnini, a pogođene prostorije do daljnjeg su zatvorene za posjetitelje.

Ovo nije prvi takav incident u Louvreu u posljednje vrijeme - prije dva mjeseca, poplava u knjižnici egipatskih starina oštetila je vrijedne knjige i dokumente.

Muzej je posljednjih mjeseci česta tema u medijima zbog niza skandala i problema. U listopadu je u spektakularnoj provali usred dana ukraden nakit vrijedan 88 milijuna eura. 

U prosincu su stotine zaposlenika održale štrajk prosvjedujući protiv manjka osoblja, nedostatnih sredstava i lošeg stanja strukture same zgrade muzeja.

Najnoviji incident dogodio se u utorak kad je uhićeno devet osoba, uključujući turističke vodiče i dvoje zaposlenika Louvrea, zbog sumnje u organiziranu prijevaru s ulaznicama.

Vjeruje se da je shema trajala više od desetljeća, a muzej procjenjuje da je nanesena šteta veća od 10 milijuna eura, prenosi dpa. 

