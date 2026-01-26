Nakon sabotaža kabela: Finska i EU jačaju nadzor Baltičkog mora

"Nadležna tijela moraju imati sposobnost i ovlasti za intervenciju u situacijama koje se događaju u teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu", navodi se u priopćenju.

Regija Baltičkog mora u stanju je visoke pripravnosti nakon niza prekida u opskrbi električnim kabelima, telekomunikacijskim vezama i plinovodima od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a NATO je povećao svoju prisutnost na Baltičkom moru fregatama, zrakoplovima i mornaričkim dronovima.