Nakon šatoraša i stožeraša HDZ nema nikakvo pravo žaliti se na prosvjednike koji bi rušili Vladu

"Danas te prosvjednike od kojih većina ne zna zašto je tu nitko nije vrijeđao, nitko nije napadao, nisu bili ugroženi, a oni su napadali, vrijeđali i ugrožavali druge".

Ne, nije to bio komentar na prosvjed šatoraša u Zagrebu, na onih 555 dana terora grupe prosvjednika koji su s plinskim bocama blokirali glavni grad, a pod pokroviteljstvom HDZ-a jurišali na Banske dvore.

Bio je ovo komentar Marija Kapulice, savjetnika predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, na subotnji prosvjed tisuću živozidaša, antivaksera, desničara, teoretičara zavjere, huligana, pijanaca i ponekog oporbenog političara ispred Središnjice HDZ-a.

"Prosvjed je imao za cilj sve svesti na pitanje jesi li član HDZ-a ili nisi, i to sijanje mržnje je vrlo opasno po hrvatsko društvo", poručio je Kapulica.

Koji, nažalost, nije govorio o opasnom sijanju mržnje kad je HDZ podržavao prosvjed koji se uglavnom svodio na pitanje jesi li dobar Hrvat ili nisi, a u konačnici i jesi li za HDZ ili nisi. Jer je cilj šatoraškog prosvjeda bio dovesti HDZ na vlast.

I to je bilo doista opasno za hrvatsko društvo. Ili što bi Kapulica danas rekao, "strašno".

Horde šatoraša

Organizirane horde šatoraša terorizirale su Hrvatsku, rušile SDP-ovu vlast, jurišale na Vladu, marširale pod prozorom tadašnjem premijeru Zoranu Milanoviću, zatvorile se u crkvu svetog Marka gdje su pružale otpor policiji, pa čak se i tukle s policijom. Andrej Plenković i HDZ davali su podršku šatorašima. Šatoraši su ih doveli na vlast. Jedan od šatoraša postao je Plenkovićev ministar i desna ruka u HDZ-u.

A petnaestak godina ranije HDZ je istim scenarijem na splitskoj Rivi, sa "skupljačima kestena" koji su onemogućavali izručenje optužnice generalu Janku Bobetku, s pučističkim generalskim pismima, s organiziranim braniteljskim prosvjedima, rušio SDP.

I to je bilo opasno. I to je dijelilo Hrvatsku. I to je dovodilo hrvatsko društvo na rub građanskog rata.

A ne grupica od tisuću izgubljenih duša na Trgu žrtava fašizma.

Na rubu parodije

Ako se HDZ pribojavao subotnjih bukača i potencirao opasnost od onih koji "siju mržnju", javnost se mogla s njima rugati. Poruke su bile na rubu parodije, akteri također, a policija je objavila da je privela trojicu pijanaca i jednog maloljetnika kod kojeg su pronašli bengalku, par Molotovljevih koktela i jednu improviziranu napravu sa čavlima.

Šatoraši i stožeraši, oni koji su čekićima nasrtali na policiju i državne zgrade u Vukovaru, pokidali bi se od smijeha na to. Oni su se hvalili tisućama naoružanih branitelja koji su spremni krenuti u akciju.

Kako HDZ nije tada upozoravao na opasne prosvjednike? Kako Kapulica nije tada prigovarao što se "takvim prosvjedom odmiče od ozbiljne politike i ozbiljnih tema, te se srozava politika"?

Zna se zašto.

Tanka koža

Uglavnom, HDZ je pokazao da ima pretanku kožu za nekoga tko se vlasti dokopao u pučističkom jurišu, desničarskom udaru, nasilničkom prosvjedu, na sijanju mržnje, na podjeli društva, na srozavanju politike koja se svodila samo na rušenje "nenarodne vlasti".

A ono što je HDZ zapravo trebao reći povodom subotnjih karikaturalnih prosvjeda jest da nema ozbiljnih - ni opasnih - prosvjeda bez HDZ-a.

HDZ je u dva navrata svima pokazao kako se ruši vlast. Oslikao je konture državnog udara. Ucrtao smjernice i odredio metode uličnog obračuna s vladajućima. To je usmjerena agresija, a ne ispucavanje frustracije.

Mobilizacija snaga

HDZ se u svojim rušilačkim akcijama služio nacionalizmom, Domovinskim ratom, hrvatstvom pa je u skladu s tim i mobilizirao trupe u vidu branitelja, šatoraša, stožeraša, berača kestena...

Danas se u prosvjed protiv HDZ-a ide sa socijalnom agendom (i svim njezinim mutacijama, od ukidanja WHO-a i eura do jeftine struje i manje kriminala), pa se na tome okupljaju i takvi prosvjednici: nezaposleni, frustrirani, izgubljeni, zaluđeni, gnjevni, povodljivi i naprosto oni koji u svemu i svačemu vide krivce vlastitih neuspjeha.

A pritom im je HDZ na vrhu liste, jer udara kvačice na mnogim kategorijama njihove dugačke liste grijeha. Od korupcije do inflacije.

Fokusirani udari

I dok HDZ ima obično fokusirane udare - na "nenarodnu vlast", na "nevjernike, gejeve i pedofile", u zaštitu branitelja, Domovinskog rata i hrvatstva - antihadezeovski prosvjedi obično su raspršeni i raštimani, suludi i sumanuti, destruktivni bez nekog konkretnog političkog efekta.

Šatoraši su krčili HDZ-u put prema vlasti. Današnja oporba, Mostovci, Suverenisti, Domovinski pokret, kao nekad Živi zid, uglavnom se šlepaju na masovnom gnjevu, nastojeći se ogrebati za komadić vlasti koja se kotrlja ulicama.

Bolje smiješan, nego opasan

I zato je subotnji prosvjed bio smiješan. A i to je bolje nego da je bio opasan poput šatoraškog.

Na kojem je premijer Zoran Milanović pokušao spašavati svoj mandat: najprije homogenizacijom birača i otporom liberalne ljevice šatoraškom teroru na izborima 2015. godine, a onda kroz čavrljanje s tim istim šatorašima prije izbora 2016. godine.

Sada Andrej Plenković i njegov HDZ na ovom antivakserskom, populističkom, desničarskom prosvjedu teoretičara zavjere nastoji spašavati svoj mandat, protkan kriminalom, aferama, promašajima i neuspjesima.

A kad padne s vlasti, HDZ će ponovno svima pokazati kako se ruši vlast.

Najčitaniji članci