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BORBA S VATROM

Nakon sedam dana konačno ugašen požar u Žednome na Čiovu, vatru izazvao grom

Piše HINA,
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Nakon sedam dana konačno ugašen požar u Žednome na Čiovu, vatru izazvao grom
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Foto: Čitatelj 24sata
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Punih sedam dana vatrogasci sa šireg područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s vatrom

Požar koji je u Žednom na Čiovu buknuo posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru konačno je proglašen ugašenim, a u njemu je izgorjelo oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume, doznaje se u županijskom Vatrogasno-operativnom centru Split.

Punih sedam dana vatrogasci sa šireg područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s vatrom, a iz zraka su im pomogli kanaderi koji su suzbili divljanje vatrenih jezika potpomognutih burom koja je povremeno puhala.

Sedmog dana požar lokaliziran nakon čega su vatrogasci tri dana radili na natapanju i sanaciji terena da bi ga konačno proglasili ugašenim u petak navečer.

U gašenju je sudjelovalo 150 vatrogasaca sa pedesetak vozila koji su požarište nadzirali i dronom. Nakon lokalizacije požara organizirano je dežurstvo i sanacija opožarenog područja.

Osim trave, niskog raslinja i šume u tom je požaru stradalo i nekoliko poljskih i pomoćnih objekata jer se vatra bila opasno približila naseljenom području, no vatrogasci su uspjeli obraniti nastanjene kuće. Vatru je izazvao grom i nevrijeme koje je zadnjeg dana lipnja zahvatilo to područje.

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