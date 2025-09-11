Obavijesti

Nakon snažnog nevremena u Rijeci zamućeni izvori, upozorili građane da prokuhavaju vodu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Čitatelj 24sata

Iz preventivnih razloga korisnicima se preporučuje da vodu prije upotrebe za piće prokuhaju, sve do obavijesti o normalizaciji stanja u vodoopskrbi

Zbog obilnih oborina došlo je do zamućenja vode izvorišta koja su u funkciji javne vodoopskrbe Rijeke i riječkog prstena, javili su iz KD Vodovoda i kanalizacija, piše Rijeka.hr. Potrošačima se daje preporuka da do daljnjeg prokuhavaju vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju.

Foto: Čitatelj 24sata

Isporučena voda je mikrobiološki ispravna, no unatoč poduzetim mjerama može doći do njene zamućenosti. Iz preventivnih razloga korisnicima se preporučuje da vodu prije upotrebe za piće prokuhaju, sve do obavijesti o normalizaciji stanja u vodoopskrbi.

Vodu za piće potrebno je prokuhavati najmanje 3 minute te čuvati na hladnome, u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut dezinfekcijski učinak. Voda iz vodoopskrbnog sustava može se nesmetano koristiti za kuhanje, tuširanje i ostale sanitarne potrebe. Ova mjera ostat će na snazi sve dok nadležne službe pravovremeno ne obavijeste stanovništvo o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

U koordinaciji sa sanitarnom inspekcijom Državnog inspektorata i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kontinuirano se provodi monitoring zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnom sustavu te se poduzimaju sve potrebne aktivnosti radi normalizacije stanja u vodoopskrbi.

