Nakon snažnog tempa, usporio rast britanskog gospodarstva

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS

Godišnja usporedba pokazuje, pak, rast britanskog BDP‑a za 1,2 posto u drugom tromjesečju. Medijan predviđanja ekonomista bio je rast od 0,1 posto

Rast britanskog gospodarstva usporio je u drugom tromjesečju, nakon snažnog tempa zabilježenog početkom godine kad su kompanije nastojale preduhitriti američke carine, pokazali su u četvrtak preliminarni podaci britanskog nacionalnog statističkog ureda. U razdoblju od travnja do kraja lipnja britansko gospodarstvo poraslo je za 0,3 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, kad je bilježilo rast od 0,7 posto.

To je međutim više od prognoza ekonomista, koji su za drugo ovogodišnje tromjesečje predviđali rast britanskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 0,1 posto.

Godišnja usporedba pokazuje, pak, rast britanskog BDP‑a za 1,2 posto u drugom tromjesečju. Medijan predviđanja ekonomista bio je rast od 0,1 posto.

središnja banka: Rusko gospodarstvo usporava

U prvom tromjesečju Ujedinjeno Kraljevstvo ostvarilo je najbržu stopu gospodarskog rasta među sedam najvećih naprednih gospodarstava, no prognoze za drugu polovinu godine dosta su suzdržanije, napominje Reuters.

Ujedinjeno Kraljevstvo suočava se s nestabilnošću svjetske trgovine uslijed američkih carina, ali i s problemom usporavanja zapošljavanja na vlastitom tržištu, djelomično zbog viših davanja te zbog značajnog povećanja minimalne plaće.

Prema srpanjskim predviđanjima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), britansko gospodarstvo ove bi godine trebalo porasti za 1,2 posto, a 2026. za 1,4 posto, nešto brže od gospodarstva eurozone i Japana, ali sporije od američkog i kanadskog gospodarstva.

