'Nakon što je izbačen iz kuće roditelja, mogao bi biti opasan'

Kod roditelja je bio siguran, ali sada mu se jako puno toga promijenilo u životu. Mislim da se neće moći nositi s tim. Uplašena sam. On neće moći živjeti sam. Njegovi roditelji ga izbacuju i uopće ih nije briga je li on opasan za sebe ili druge. Nitko ne zna da je Michael otac mog sina, rekla je neimenovana žena u intervjuu za Daily Mail.

Iako je Michael Rotondo (30) izjavio da mu je zabranjeno viđati sina, majka 8-godišnjeg dječaka tvrdi da to nije istina te da ga smije posjećivati, ali uz nadzor liječnika.

Michael Rotondo, who doesn’t pay rent or help with chores, was sued by his parents for refusing to move out of their house. On Tuesday, a judge ordered his eviction. https://t.co/5YBedxaCWj