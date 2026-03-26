SLIJEDI OBDUKCIJA

Nakon sudara kod Kanfanara: Preminuo 80-godišnji vozač

Piše 24sata,
Foto: JVP Pula/Facebook

Dva tjedna nakon teške nesreće na istarskoj prometnici, iz bolnice u Puli stigla je vijest o smrti starijeg vozača koji je u sudaru zadobio teške ozljede

Dva tjedna nakon teške prometne nesreće koja se dogodila nedaleko izlaza Kanfanar, preminuo je 80-godišnji muškarac koji je u sudaru zadobio osobito teške tjelesne ozljede. Iz Policijska uprava istarska priopćili su kako su u srijedu zaprimili obavijest iz bolnice u Puli o njegovoj smrti. Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, naložena je obdukcija. Podsjetimo, nesreća se dogodila 12. ožujka oko 8.55 sati kada je 68-godišnji vozač upravljao automobilom pulskih registracijskih oznaka iz smjera Vodnjana prema Kanfanaru. Prema policijskom izvješću, zbog nedržanja sigurnosnog razmaka prednjim dijelom vozila udario je u stražnji dio automobila kojim je upravljao 80-godišnjak.

POLICIJA UPOZORAVA Dijete na romobilu udario auto u Puli, odgovarat će roditelji
Dijete na romobilu udario auto u Puli, odgovarat će roditelji

U sudaru je 80-godišnji vozač zadobio teške ozljede, dok je 60-godišnja putnica iz vozila koje je izazvalo nesreću lakše ozlijeđena. Oba sudionika tada su prevezena u pulsku bolnicu.

Unatoč višednevnom liječenju i skrbi liječnika, 80-godišnjak je dva tjedna nakon nesreće preminuo od zadobivenih ozljeda.

