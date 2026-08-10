Od 21.00 sati dionica pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno otvorena je za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km/h, javljaju iz HŽ Infrastrukture
UZ OGRANIČENJE BRZINE
Nakon sudara vlakova opet otvorili prugu kod Škrinjara
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Nakon što su se u subotu prijepodne sudarili putnički i teretni vlak na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca nedaleko od Škrinjara, vlakovi su uklonjeni s mjesta nesreće, a pruga je u ponedjeljak navečer ponovno otvorena za promet.
- Od 21.00 sati dionica pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno otvorena je za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km/h - javljaju iz HŽ Infrastrukture.
Prije ponovne uspostave prometa bilo je potrebno sanirati i oštećenja infrastrukture na spomenutom dijelu pruge.
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