Nakon sudara vlakova opet otvorili prugu kod Škrinjara

Nakon što su se u subotu prijepodne sudarili putnički i teretni vlak na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca nedaleko od Škrinjara, vlakovi su uklonjeni s mjesta nesreće, a pruga je u ponedjeljak navečer ponovno otvorena za promet.

- Od 21.00 sati dionica pruga Gradec – Sveti Ivan Žabno otvorena je za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km/h - javljaju iz HŽ Infrastrukture.

Prije ponovne uspostave prometa bilo je potrebno sanirati i oštećenja infrastrukture na spomenutom dijelu pruge.