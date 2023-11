Nakon sunčane nedjelje, novi tjedan donosi opet promjenu. Obilna kiša, a moguć i snijeg

Djelomice, a na jugu i pretežno sunčano bit će u nedjelju navodi DHMZ u današnjoj prognozi. Prijepodne je uz prolazno više oblaka mjestimice u unutrašnjosti moguće vrlo malo kiše. Vjetar će biti većinom slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a popodne sjeverozapadni, a ujutro pa opet navečer na jugu i bura.

Najviša temperatura u nedjelju bit će između 8 i 12, a na Jadranu od 13 do 16 °C.

U ponedjeljak nas u središnjim i istočnim predjelima čeka djelomice sunčano, a na Jadranu i područjima uz njega promjenljivo oblačno vrijeme.

Malo kiše je mjestimice najizglednije u drugom dijelu dana i to na sjevernom Jadranu i u gorju. No potom slijedi jače naoblačenje navečer, ali i češća kiša, koja će se u noći na utorak proširiti u ostale krajeve. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni.

Na Jadranu ujutro bura, zatim jugo i južni vjetar u jačanju. Najniža jutarnja temperatura u ponedjeljak od 1 do 5, na Jadranu od 5 do 10. Najviša dnevna od 10 do 15 °C, na moru i malo viša.

- Intenzivnija kišna epizoda dolazi u noći na utorak - mjestimice je moguća i obilnija oborina, a lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u utorak u Dalmaciji. Od utorka će biti i razmjerno vjetrovito, najprije uz jak jugozapadnjak, pa buru, na udare i olujnu - navodi za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Ističe da će utorak i srijeda u unutrašnjosti uglavnom oblačni, tmurni, povremeno uz kišu, u gorskoj Hrvatskoj prolazno i susnježicu i snijeg.