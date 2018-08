Nakon svađe sa ženom, pijani policajac zapucao iz pištolja

Policajac (41) izvikao se na suprugu u obiteljskoj kući u Svetom Filipu i Jakovu kod Zadra u nedjelju oko 21.30 sati. Potom je otišao u sobu u kojoj nije bilo nikoga i kroz prozor ispalio hitac iz službenog pištolja. Bio je pod utjecajem alkohola od 1,4 promila, a u kući je u vrijeme incidenta bilo i njihovo troje malodobne djece.

- Pokrenut je postupak njegove suspenzije, a prijavljen je za dva prekršaja, obiteljsko nasilje i neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja. U sklopu kriminalističkog istraživanja koje još traje provjerava se ima li elemenata kaznenog djela - rekao nam je Elis Žodan, glasnogovornik zadarske policije.

Policajac je u ponedjeljak priveden u službene prostorije policije, gdje su mu oduzeli oružje, a potom i prekršajnom sucu. On mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju 14 dana. Do sad se za 41-godišnjeg policajca nisu vezali izgredi, a za sad nije poznato što je dovelo do ove iznimke.