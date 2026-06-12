Nakon tehničkog kvara: BiH ponovno izdaje vize strancima

Stranci iz zemalja kojima je za ulazak u Bosnu i Hercegovinu potrebna viza ponovno mogu putovati u BiH nakon što su otklonjeni tehnički problemi u sustavu za obradu biometrijskih podataka. Iz ministarstva sigurnosti BiH priopćili su kako je sustav ponovno u potpunosti funkcionalan te su stvoreni uvjeti za nastavak izdavanja viza i provođenje svih postupaka koji zahtijevaju uzimanje biometrijskih podataka. Problemi sa sustavom trajali su oko tri tjedna i uzrokovali zastoje u obradi zahtjeva stranih državljana, uključujući osobe koje traže međunarodnu zaštitu u BiH. Zbog toga su bili otežani turistički dolasci, poslovna putovanja i posjeti stranih izaslanstava. Poteškoće su posebno pogodile državljane zemalja kojima je za ulazak u BiH potrebna viza, među kojima su Kina, Indija, Pakistan, Saudijska Arabija, Bahrein i Oman, čiji su dolasci posljednjih godina značajno pridonijeli rastu turističkog prometa.

Ministarstvo sigurnosti navelo je kako je sustav nabavljen kroz program potpore EU IPA, a dodatne probleme izazvali su istek jamstvenog roka te činjenica da zbog neusvajanja državnog proračuna za 2026. godinu nije bilo moguće ugovoriti redovito održavanje sustava.

Nakon niza tehničkih zahvata i testiranja, stručnjaci ministarstva uspjeli su otkloniti kvarove te omogućiti normalan rad sustava.