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Nakon tehničkog kvara: BiH ponovno izdaje vize strancima

Piše HINA,
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Nakon tehničkog kvara: BiH ponovno izdaje vize strancima
Zbog puknuća mosta preko Save obustavljen promet kod Stare Gradiške | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Tehnički kvar blokirao je obradu biometrijskih podataka i usporio izdavanje viza, što je pogodilo turiste, poslovne putnike i strana izaslanstva.

Stranci iz zemalja kojima je za ulazak u Bosnu i Hercegovinu potrebna viza ponovno mogu putovati u BiH nakon što su otklonjeni tehnički problemi u sustavu za obradu biometrijskih podataka. Iz ministarstva sigurnosti BiH priopćili su kako je sustav ponovno u potpunosti funkcionalan te su stvoreni uvjeti za nastavak izdavanja viza i provođenje svih postupaka koji zahtijevaju uzimanje biometrijskih podataka. Problemi sa sustavom trajali su oko tri tjedna i uzrokovali zastoje u obradi zahtjeva stranih državljana, uključujući osobe koje traže međunarodnu zaštitu u BiH. Zbog toga su bili otežani turistički dolasci, poslovna putovanja i posjeti stranih izaslanstava. Poteškoće su posebno pogodile državljane zemalja kojima je za ulazak u BiH potrebna viza, među kojima su Kina, Indija, Pakistan, Saudijska Arabija, Bahrein i Oman, čiji su dolasci posljednjih godina značajno pridonijeli rastu turističkog prometa.

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Ministarstvo sigurnosti navelo je kako je sustav nabavljen kroz program potpore EU IPA, a dodatne probleme izazvali su istek jamstvenog roka te činjenica da zbog neusvajanja državnog proračuna za 2026. godinu nije bilo moguće ugovoriti redovito održavanje sustava.

Nakon niza tehničkih zahvata i testiranja, stručnjaci ministarstva uspjeli su otkloniti kvarove te omogućiti normalan rad sustava. 

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