Dom naroda BiH nakon blokade usvojio zakon o povećanju plaća

Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine u četvrtak je nakon višemjesečne blokade uspio održazti sjednicu kako bi na njoj potvrdio zakon kojim se povećavaju plaće oko 23 tisuće službenika i namještenika u tijelima državne vlasti. Dom naroda parlamenta BiH je gotovo godinu dana u nekoj vrsti blokade i sjednice se održavaju neredovito a prekidaju se rušenjem kvoruma kada god nekoj od većinskih stranaka ne odgovaraju predloženi zakoni i odluke pa je njih nekoliko stotina trenutačno na čekanju, uključujući zakone o Sudu BiH i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) čije je usvajanje nužno da bi BiH mogla otvoriti pristupne pregovore s Europskom unijom.

Takva je bila i sudbina prijedloga o izmjenama zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u državnoj upravi no nakon što su predstavnici njihovih sindikata zaprijetili štrajkom te upozorili kako će neizglasavanje zakona utjecati i na ishod listopadskih izbora osiguran je kvorum za održavanje izvanredne sjednice Doma naroda a svi nazočni zastupnici jednoglasno su potvrdili zakonske izmjene koje je ranije podržao i Zastupnički dom.

"Izražavam zadovoljstvo jer je ovaj zakon napokon usvojen. Ovo je jačanje institucija BiH i položaja njenih zaposlenika", kazao je predsjedatelj Doma naroda Kemal Ademović.

Provedba zakona kojega je potvrdio parlament ipak i dalje ovisi o usvajanju državnog proračuna za 2026. godinu. Nacrt proračuna koji je usuglasio Vijeće ministara ranije ovog mjeseca nije dobio potrebnu potporu u Predsjedništvu BiH nakon što je protiv njega glasao Željko Komšić a Denis Bećirović ostao suzdržan.

Za predloženi proračun bila je samo Željka Cvijanović.

Izmjene zakona usvojene u četvrtak "premostile" su taj problem rješenjem po kojemu će državnim službenicima i namještenicima i kada proračun nije usvojen i dalje biti zajamčena povišica koja će se isplaćivati retroaktivno mjesec dana nakon usvajanja proračuna.