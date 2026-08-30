Nakon Thompsonova koncerta 11 ljudi završilo u bolnici: 'Samo lakše ozljede i pijanstvo...'

Nakon velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji je u subotu navečer bio u Vukovaru, u Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro" prevezeno je ukupno 11 ljudi, doznaju 24sata.

Kako nam je potvrđeno iz vukovarske bolnice, radilo se uglavnom o lakšim tjelesnim ozljedama te slučajevima povezanima s prekomjernom konzumacijom alkohola. Nitko od pacijenata nije bio teže ozlijeđen.

- S mjesta održavanja koncerta u našu bolnicu poslano je 11 ljudi. Nisu slani u druge bolnice. Radilo se o lakšim ozljedama i pijanstvu, teže stradalih nije bilo - doznajemo iz bolnice.

Hitna medicinska pomoć imala je nešto više posla na samom prostoru koncerta, gdje su ekipe zbrinjavale posjetitelje kojima je pozlilo ili su zadobili lakše ozljede, no većina slučajeva riješena je na licu mjesta. Sve je uglavnom prošlo dobro, rekli su nam iz vukovarske bolnice.

Veliki humanitarni koncert "Vukovar - Zajedno za budućnost" održan je u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, a organizatori i gradske vlasti uoči događaja govorili su o očekivanih približno 100.000 posjetitelja. Zbog velikog priljeva ljudi u gradu je uvedena posebna regulacija prometa, dok je za automobile i autobuse bilo osigurano oko 19 hektara parkirališta.

Publika je u Vukovar pristizala tijekom cijelog dana iz različitih dijelova Hrvatske i inozemstva, a policija je tijekom subote izvijestila da unatoč velikom broju ljudi nije bilo većih incidenata te da se promet odvijao uz posebnu regulaciju.

Thompson je koncert otvorio pjesmom "Ustani iz sjene", a tijekom nastupa više se puta obraćao publici i govorio o Vukovaru, Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima. Publika je u više navrata skandirala "Vukovar", a nastup su pratili pirotehnika, baklje i program s dronovima.