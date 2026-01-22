Nakon ubojstva djeda Nišević je rekao jednoj svjedokinji: 'Nema više djeda ni motorne pile'

Ubijenog poznajem jer je znao u mojoj trgovini kupovati razne predmete. Prije nestanka u proljeće 2019. u mojoj je trgovini kupio motornu pilu Ramda. Stajala je 1200 kuna. Kako sam znao da je Miloš siromašan, pričekao sam ga s otplatom, prisjećao se svjedok Stjepan Ž. događaja koji su prethodili ubojstvu Miloša Niševića (89) iz Roviške kraj Gline. Za Miloševo ubojstvo optužen je njegov unuk Aleksandar Nišević, pravomoćno osuđen na 11,5 godina zatvora za pokušaj ubojstva dviju žena u Splitu u srpnju 2021.

Svjedok je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici u četvrtak ispričao kako je Miloša poslije nekoliko mjeseci jednom sreo u gradu te ga pitao kad će otplatiti ostatak iznosa za pilu zato što je platio samo 600 kuna.

- Rekao je da je taman dobio mirovinu i da će to riješiti te je doista podmirio iznos isti dan - rekao je svjedok, koji se sjeća da je Miloš tog dana gurao bicikl.

Bio je odjeven u staru odjeću koja je bila "više prljava nego čista", neobrijan te mu je općenito djelovao dosta zapušteno. To nije bila jedina motorna pila koju je Miloš kupio kod njega, jednu je nabavio još nekoliko godina ranije, a nova mu je trebala jer mu je stara ukradena.

Motornu pilu u Miloševu domu primijetio je i ključni svjedok S. S., koji je, doznajemo, na sudu iskazivao drugačije nego tijekom istrage. Na ispitivanju u tužiteljstvu rekao je da je, nakon izlaska iz Remetinca početkom prosinca 2019., na zagrebačkom Dolcu sreo Aleksandra, kojega je viđao u zatvoru. Aleksandar je iz zatvora izašao 16. prosinca iste godine. Da je bio u blizini mjesta događaja u kritično vrijeme svjedoče i policajci koji su 24. prosinca 2019. u Majskim Poljanama prilikom povratka prema Glini u večernjim satima na cesti zatekli Aleksandra koji je hodao u suprotnom smjeru od njih. Tad još Milošev nestanak nije bio prijavljen, nego su ga susjedi prijavili policiji 28. prosinca 2019. Njegovo tijelo pronađeno je u šumi u blizini njegove kuće dvije godine kasnije.

S. S. je pak ispričao da je on jednoga dana s Aleksandrom krenuo autobusom u Glinu te da ih je na kolodvoru pokupio jedan dečko i odvezao do sela Roviška, u kojemu nikad nije bio.

- Djed mu se nije baš obradovao i ja sam izašao jer nisam više htio slušati svađu. Stajao sam uz kuću te čuo buku i uzvik: 'Joj, nemoj!'. Potom se začuo tresak kao da netko pada na pod. Ušao sam u kuću i vidio djeda na podu, a Aco je držao u rukama veliku, široku metalnu posudu. Bio sam izvan sebe pa sam izašao i hodao u panici. Rekao mi je da sad idemo u Zagreb, no da će se on vratiti riješiti se tijela - ispričao je, između ostalog, svjedok.

Nije se mogao sjetiti marke pile, no policija je nije pronašla tijekom očevida i pretrage kuće nakon pronalaska tijela.

Spominje je još jedna svjedokinja kojoj je Aleksandar rekao da "više nema ni djeda ni motorne pile".

Niševića terete da je između 16. i 28. prosinca 2019. u kući djeda Miloša u Roviškoj revoltiran djedovim prigovaranjem i u cilju da ga liši života većom metalnom posudom zadao mu najmanje jedan udarac u predjelu glave. Miloš je uslijed udarca zadobio prijelom lubanje i odmah preminuo. Optužen je za teško ubojstvo jer je Miloš bio starije životne dobi, lošijeg zdravlja i slabije građe.

U šumi u blizini Miloševe kuće krajem prosinca 2021. pronađena je lubanja bez donje čeljusti, nekoliko kostiju te ostaci odjeće, crna čarapa u kojoj je bilo korodirano streljivo i zalijepljeni džepni nožić. Pronašli su i maslinastu jaknu s kapuljačom, smeđu vestu, par zelenih gumenih čizama, dio crnih hlača te crnu okopojasnu torbicu. DNK analiza potvrdila je da je riječ upravo o ostacima nestalog Miloša, a sudsko-medicinsko vještačenje da je uzrok smrti vjerojatno ozljeda glave, koja je mogla nastati kako je to opisao svjedok S. S.

Još krajem 2019. kad je policija obavila očevid u kući Miloša Niševića nisu pronašli tragove krvi. No, u dvorišnom objektu našli su crni ruksak u kojemu je bila potvrda zatvora u Zagrebu iz prosinca 2018. na ime Aleksandar Nišević. U tom su ruksaku pronašli i raznu mušku odjeću te razne službene papire na Aleksandrovo ime.

U pismima koja je pisao djedu iz zatvora govori mu da mu je teško, da nema novaca te ga moli da mu uplati 200 ili 300 kuna. Šalje mu i upute kako da to napravi, govori mu da ga voli i moli da ga obiđe u zatvoru.

Tijekom postupka Niševića su psihijatrijski vještačili te zaključili da je u vrijeme ubojstva bio ubrojiv. Vještaci iz Klinike za psihijatriju Vrapče dijagnosticirali su mu disocijalni poremećaj ličnosti i zlouporabu psihoaktivnih tvari, koja ipak nije prešla u ovisnost. Iz njihova nalaza proizlazi da se nastoji prikazati u poželjnom svjetlu, precjenjuje svoje sposobnosti, narcisoidan je, manipulativan, ima niži prag tolerancije frustracije, latentno agresivan je, sklon je kršenju društvenih normi i slično. Smatraju da nema uvjeta za izricanje mjere obveznog psihijatrijskog liječenja ni liječenja od ovisnosti.

Aleksandar Nišević, pak, se na današnjem ročištu požalio na nedostatak adekvatne medicinske i psihijatrijske skrbi u Kaznionici u Lepoglavi gdje izdržava kaznu za dva pokušaja ubojstva u Splitu.

- Ništa u Lepoglavi ne dobivam, redovito pišem psihijatru i liječniku, ali nema odgovora. Imam sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti od alkohola i droge koja je određena presudom u Splitu, a koja nije provedena - požalio se sutkinji.

Dodao je da je ranije liječen u Vrapču, gdje je imao psihijatra te mu se stanje poboljšavalo, dok sad osjeća da psihički nije stabilan.

Na sljedećem ročištu trebala bi svjedočiti dogradonačelnica Gline Branka bakšić Mitić, koja je ubijenog Miloša upoznala 2017. godine kao predsjednica udruge Ljudi za ljude koja pomaže ljudima na Baniji. Nedolazak na današnju raspravu opravdala je službenim obvezama. Konkretno, najavljenim posjetom ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Glini.