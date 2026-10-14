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potvrdila supruga

Nakon vijesti o papinu raku, stigla nova loša vijest: I njegov stariji brat bori se s rakom

Piše HINA,
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Nakon vijesti o papinu raku, stigla nova loša vijest: I njegov stariji brat bori se s rakom
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Foto: Remo Casilli
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Nakon što su obitelj i vjernici primili vijest o dijagnozi raka pluća, pojavila se i informacija da se stariji brat pape Lava XIV. također bori s multiplim mijelomom, što dodatno zabrinjava javnost.

Jedan od starije braće pape Lava XIV. također se liječi od raka, izjavila je njegova supruga u utorak za američku televizijsku postaju CBS, nakon što je i samom Papi dijagnosticiran rak pluća. Louis Prevost, koji živi na Floridi, liječi se u klinici od multiplog mijeloma, izjavila je njegova supruga Deborah Prevost.

Multipli mijelom oblik je raka krvi koji zahvaća koštanu srž i proizvodnju krvnih stanica. Prema Njemačkoj pomoći oboljelima od raka (German Cancer Aid), bolest uzrokuje abnormalne promjene plazma-stanica, koje su dio imunološkog sustava. Točan uzrok bolesti i dalje nije poznat, iako je starija životna dob jedan od čimbenika rizika. Među čestim simptomima i komplikacijama su bolovi u leđima, anemija i oštećenje bubrega.

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Vatikan kaže kako je operacija prošlo dobro VIDEO
Vatikan kaže kako je operacija prošlo dobro | Video: 24sata/Reuters

Papa je u utorak u Rimu podvrgnut operaciji pluća, nakon koje su liječnici objavili da 71-godišnji poglavar Katoličke Crkve boluje od raka pluća.

Njegovu bratu Louisu (74) rak je prvi put dijagnosticiran 2017. godine, prema riječima njegove supruge. Godine 2019. podvrgnut je liječenju matičnim stanicama, nakon čega je bolest dugo bila pod kontrolom.

Njegova supruga nije iznijela pojedinosti o njegovu trenutačnom zdravstvenom stanju.

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Braća su razgovarala prošlog tjedna, rekla je Deborah Prevost. „Nazvao nas je kako bi nam rekao što će se događati”, izjavila je za CBS.

Dodala je da ne zna kako se Papa, čije je rođeno ime Robert Francis Prevost, osjeća nakon operacije.

„Nastavljamo moliti i trudimo se zadržati optimizam zbog njih obojice”, rekla je.

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