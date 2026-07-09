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ODREDILI DATUM

Nakon više od 20 godina: Palestinci izlaze na parlamentarne izbore

Piše HINA,
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Nakon više od 20 godina: Palestinci izlaze na parlamentarne izbore
Foto: Juan Carlos Rojas
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U razorenom Pojasu Gaze nakon rata protiv Izraela, Hamas je i dalje glavni politički akter...

Palestinski predsjednik Mahmud Abas odredio je 28. studenog kao datum parlamentarnih izbora, prvih u više od dva desetljeća, izvijestila je u četvrtak palestinska novinska agencija WAFA.

Abas je datum odredio dekretom, pozivajući Palestince na Zapadnoj obali, u Istočnom Jeruzalemu i Pojasu Gaze da glasaju.

Na posljednjim izborima, 25. siječnja 2006., islamistička organizacija Hamas osvojila je većinu sa 74 mjesta u Palestinskom zakonodavnom vijeću od 132 mjesta.

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Godinu dana kasnije, Hamas je preuzeo kontrolu nad Pojasom Gaze nakon nasilnih sukoba s Abasovim pokretom Fatahom. Nakon toga se parlament našao uglavnom paraliziran. Palestinski ustavni sud na kraju ga je raspustio krajem 2018.

Hoće li se i pod kojim uvjetima izbori održati ostaje neizvjesno, ističe agencija dpa.

Izrael na Istočni Jeruzalem gleda kao na dio svog glavnog grada, koji smatra nedjeljivim i zabranio je službene političke aktivnosti Palestinske samouprave unutar grada. Aneksija uglavnom nije međunarodno priznata.

U razorenom Pojasu Gaze nakon rata protiv Izraela, Hamas je i dalje glavni politički akter.

Predsjednički izbori, koji se također nisu održali godinama duže od planiranog, trebali bi se održati u prvom tromjesečju 2027. godine.

Abas, koji sada ima 90 godina, pobijedio je na posljednjim izborima 9. siječnja 2005. Njegov redovni četverogodišnji mandat završio je 2009. godine.

Otad su predsjednički izbori više puta odgađani ili otkazivani.

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