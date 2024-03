Nakon više od stotinu uhićenja pristaše i dalje oplakuju Navaljnog na njegovom grobu

Neovisni ruski mediji izvještavaju da policija dopušta pristup grobu i postavljanje cvijeća. Snimke s groba pokazuju more cvijeća i vijenaca, ruski pravoslavni križ i fotografiju nasmiješenog Navaljnog. Vlasti tvrde da je on 16. veljače u zatvoru u arktičkoj regiji Jamal preminuo prirodnom smrću, no okolnosti njegove smrti i dalje su nepoznate.

Nakon sprovoda u petak njegov tim je još jednom naglasio da će opozicija, izbjegla u inozemstvo, nastaviti svoju borbu protiv korupcije ruskih vlasti i političkog aparata predsjednika Vladimira Putina. Navaljnijeva ostavština ostat će živa „dok god ima milijuna ljudi u Rusiji i svijetu koji nisu indiferentni prema tome”, poručili su.

- Zato ne smijemo odustati - rekli su.

Na dan sprovoda održani su događaji diljem zemlje, s desecima uhićenja. Platforma OVD-Info u subotu ujutro izvijestila je da je bilo više od stotinu uhićenja u dvadeset gradova, uključujući 20 samo u Novosibirsku.

U Moskvi su se u petak na sprovodu okupile tisuće ljudi. Mnogi od njih uzvikivali „Putin je ubojica!” i „Rusija bez Putina”. Rodbina, pobornici i aktivisti za ljudska prava optužuju Putina da je ubio svog političkog protivnika u zatvoru. Navaljni je već bio oslabio zbog ranijeg trovanja, a vlasti tvrde da je kolabirao u dvorištu zatvora te da pokušaji oživljavanja nisu uspjeli.

Kremlj odbacuje odgovornost za njegovu smrt, uoči izbora koji se održavaju od 15. do 17. ožujka te se na njima očekuje Putinova pobjeda za peti mandat na čelu Rusije.