Nakon WHO-a i UNRWA-e, Trump prekida i s UNESCO-om

Sjedinjene Države istupit će iz kulturne i obrazovne agencije Ujedinjenih naroda - UNESCO-a, dok aktualni predsjednik Donald Trump nastavlja s povlačenjem svoje zemlje iz članstva u ostalim međunarodnim institucijama koje je prethodno dugo kritizirao, rekla su dvojica europskih diplomata.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Reutersa da komentira ovaj potez.

Udarac je to za agenciju sa sjedištem u Parizu, utemeljenu nakon Drugoga svjetskog rata radi promicanja mira kroz međunarodnu suradnju putem obrazovanja, znanosti i kulture. I The New York Post je izvijestio o povlačenju SAD-a iz UNESCO-a, pozivajući se na informacije dobivene od dužnosnika Bijele kuće.

Trump je poduzeo slične korake i za svojega prvog mandata. Tada je SAD istupio i iz Svjetske zdravstvene organizacije, Vijeće UN-a za ljudska prava, globalnog sporazuma o klimatskim promjenama i iranskoga nuklearnog sporazuma.

Odluke je, nakon preuzimanja predsjedničke dužnosti 2021., poništio Trumpov prethodnik Joe Biden te su Sjedinjene Države ponovno postale članice UNESCO-a, WHO-a i sporazuma o klimi. No s Trumpovim povratkom u Bijelu kuću SAD se ponovno povlači iz ovih međunarodnih agencija i tijela.

Ranije je odlučio povući SAD iz WHO-a i obustaviti financiranje palestinske humanitarne agencije UNRWA u sklopu revizije sudjelovanja SAD-a u agencijama UN-a, koja bi trebala biti završena u kolovozu.

UNESCO je najpoznatiji po proglašenju mjesta kulturne ili prirodne baštine u čitavom svijetu.

Sjedinjene Države su se toj međunarodnoj agenciji pridružile odmah 1945. kad je osnovana, no prvi put su iz nje istupile 1984. u znak prosvjeda protiv navodnoga lošeg financijskog upravljanja i uočenih protuameričkih poteza da bi se onamo vratile gotovo 20 godina kasnije, 2003. godine, u vrijeme kada je predsjednik SAD-a bio George W. Bush. On je tada kazao da je agencija provela potrebne reforme.

Sjedinjene Države osiguravaju oko 8 posto ukupnog proračuna UNESCO-a, Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, u odnosu na oko 20 posto u vrijeme kada je Trump prvi put povukao Sjedinjene Države iz agencije.