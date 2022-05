Nalazi obdukcije mogli bi biti gotovi danas. Nenad Periš: Teško mi je, nadao sam se...

Mora se još usporediti DNK, ali po odjeći pronađeni mladić odgovara Mateju. Eto, to je ono što vam mogu reći, nemam zasad ništa drugo. Jako mi je teško i očekivali smo neku sretniju informaciju, ali svaka istina je istina i s njom se moramo suočiti moja obitelj i ja. To je tako, dalje ne mogu ništa reći. Jako mi je teško. Ići ću u Beograd. Izjavio je to Nenad Periš, otac Splićanina Mateja Periša.

Policija je pronašla tijelo mladića jutros oko 9.30 sati kraj Ade Huje u Dunavu.

To je mjesto desetak kilometara od mjesta gdje je zadnji put viđen Matej.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Srbijanski mediji navode kako muškarac na sebi ima majicu i jednu bijelu tenisicu, što bi odgovaralo garderobi koju je imao Matej Periš u noći nestanka. Obdukcijom će se utvrditi identitet.

Podsjetimo, prijatelji su Mateja Periša zadnji put vidjeli 31. prosinca 2021. Tad su beogradskoj policiji javili da ne znaju gdje je. Bili su svi zajedno u Beogradu, nestanak su prijavili ujutro 31. prosinca, ali policija nije odmah evidentirala nestanak, nego im je savjetovala da obiđu bolnice, da bi isti dan u 18 sati i službeno pokrenula potragu. Četiri i pol mjeseca kasnije srpski mediji objavili su da je iz Dunava izvučeno tijelo mladića i da bi se prema odjeći koju je nosio te noći moglo raditi o Mateju Perišu. Kako su naveli u MUP-u, u pitanju je tijelo nepoznate muške osobe, a policijski očevid traje.

- Dežurni zamjenik višeg javnog tužitelja u Beogradu obavio je očevid na licu mjesta i naredio obdukciju, toksikološku i DNK analizu, kojima će se utvrditi identitet, za sada nepoznate osobe, kao i uzrok smrti. Ministarstvo unutarnjih poslova i Više javno tužiteljstvo u Beogradu će pravovremeno obavijestiti javnost o rezultatima spomenutih analiza koje obavlja Institut za sudsku medicinu - priopćili su iz Višeg javnog tužiteljstva u Srbiji. DNK analiza, prema neslužbenim informacijama, mogla bi biti objavljena i danas.

Tijelo je pronađeno kraj pontonskog mosta, a uočili su ga mornari. Odmah su pozvali policiju i nadležne službe. Prema prvim informacijama, muškarac je imao traperice, tamnoplavu majicu, srebrni sat na ruci, jednu bijelu tenisicu, a u džepu su pronašli mobitel. Prema prijašnjim policijskim podacima, signal s tog uređaja posljednji je put zabilježen 31. prosinca na šetalištu kraj Save gdje se pretpostavlja da je Matej Periš ušao u rijeku te gdje ga je nadzorna kamera i snimila.

- Voda ga je odvukla tamo do stepenica pa su ga izvukli. Smatram da je tijelo bilo zakačeno ispod mosta i da ga je vjetar istjerao prema obali - izjavio je jedan od mornara za Telegraf.rs. O svemu se za medije oglasio i kapetan broda Milovan Zelenović, koji je pronašao tijelo mladića.

- Šetali smo po palubi i vidjeli kako voda nosi tijelo, da se zaustavlja malo dalje. Vjetar ga je donio, plivao je nizvodno Dunavom. Oko 9 ili pola 10 stigla je policija. Neki dečko koji je šetao pored provjerio je na internetu i vidio da je odjeven isto kao Matej Periš. Imao je jednu bijelu tenisicu i crnu majicu - rekao je Zelenović i dodao kako je sve ispričao policiji.

- Mladić je na sebi imao traperice, jednu tenisicu na kojoj je slovo V, koje imaju i tenisice Mateja Periša. Kad sam našao tijelo, djelovalo je kao da je dugo stajalo u vodi. Druga tenisica je nađena na Savi nakon njegova nestanka. Vodostaj je bio veliki, a kako je vjetar puhao, ovdje je donio tijelo. Ja sam zvao policiju u 9.10 sati. Dao sam izjavu u policiji - ispričao je kapetan Zelenović.

Potragu su pratila brojna nagađanja, pretpostavke i tvrdnje, ali je u međuvremenu MUP Srbije pregledom snimki sa svih nadzornih kamera i na temelju raspoloživih informacija napravio potpunu rekonstrukciju njegova kretanja po izlasku iz kluba, o čemu je detaljno izviješten i MUP RH. Matejev otac Nenad proveo je tjedne u Beogradu čekajući i nadajući se. Rekao je da ga muče dvije stvari.

- Dvije rupe su vrlo bitne. To je prije svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli jer ne znam je li se tu nešto dogodilo, a ne vjerujem da je. Druga je možda i važnija, a to je Matejevo spuštanje u prostor nalik terasi pored rijeke Save, što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i dužine desetak. Tu također nemamo snimku da vidimo je li tu bilo nekoga i je li Matej prešao tu ogradu, jer je tu koso i moguće se poskliznuti i pasti - rekao je Nenad. Delegacija Ravnateljstva policije na čelu s Antoniom Gerovcem, pomoćnikom glavnog ravnatelja policije i Načelnikom uprave kriminalističke policije u srijedu popodne otputovala je u Beograd.

- Dobili smo apsolutno sve informacije i sve što je potrebno. Sa svime što je do sada prikupljeno, ništa ne ukazuje na to da je Matejev nestanak bilo kako povezan s posljedicama neke nasilne radnje. Postoji radna verzija onoga što se dogodilo, ali razumjet ćete me da sada ne mogu o detaljima - rekao je Gerovac

Pronađeni mladić je imao traperice, tamnoplavu majicu, srebrni sat na ruci i bijelu tenisicu

Najčitaniji članci