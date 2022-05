Slučaj nestanka Mateja Periše pratili smo od prvog dana: Ovo je kronologija nesretnog slučaja

Splićanin Matej Periš (27) nestao je u Beogradu s 30. na 31.12 prošle godine. Od tad mu se gubi svaki trag. Srbijanski mediji su danas objavili da je policija pronašla tijelo mladića oko 9.30 sati kod Ade Huje u Dunavu, desetak kilometara od mjesta gdje je zadnju put viđen.

Srpski mediji navode kako muškarac na sebi ima majicu i jednu bijelu tenisicu, što bi odgovaralo garderobi koju je imao Matej Periš u noći nestanka. Obdukcijom će se utvrditi identitet. Na terenu su i forenzičari. Potraga nikad nije prestala, a u nastavku vam donosimo cijelu kronologiju.

Matej Periš je radio tijekom ljetne sezone kao skiper na turističkim brodovima. Visok je 188 centimetara, jače je tjelesne građe te plave kose i očiju. U trenutku nestanka na sebi je imao crnu majicu, traperice i bijele tenisice. U Beograd je otišao s još šestoricom prijatelja na doček Nove godine. U prijestolnicu Srbije su stigli 30. prosinca. Matej je posljednji put viđen u noći s 30. na 31. prosinca oko 2.30 ujutro u beogradskom noćnom klubu Gotik. To je jedan od desetak prestižnih klubova i restorana smještenih u Beton hali, starom lučkom carinskom skladištu na desnoj obali Save, koje je postalo okupljalište mladih.

Gotik su držali ljudi koji su bili povezani s bivšim šefom policije Aleksandrom Vulinom, a sigurnost kluba su održavali zloglasni navijači nogometnog kluba Partizan. U klubu je bio s prijateljima, a zajedno su ušli bez rezervacije. Iako se u početku nagađalo da je iz kluba izašao pronaći mjesto za obavljanje nužde, kasnije je to opovrgnuto. Njegovi su prijatelji prijavili nestanak tek na Silvestrovo oko 18 sati, odnosno 14 sati nakon što je posljednji put viđen.

Prijatelji su ga prvo tražili u policiji pa su im tamo rekli da ga traže po bolnicama bez da su sami nazvali i provjerili. Kako je vrijeme odmicalo pojavljivale su se brojne informacije o tome što se događalo u klubu. U toj kobnoj noći kamere u klubu i izvan njega nisu radili. Ono što se pouzdano zna da je u klubu bila i jedna ekipa iz Zadra. Splitska i zadarska ekipa se međusobno častila i družila. Prema informacijama očevidaca u klubu je u jednom trenutku nastala svađa s konobarima, koji su, prema navodima, htjeli višestruko naplatiti račune. Matej je u jednom trenutku u klubu nazvao prijateljicu iz Splita, koja je isto te noći bila u Beogradu, ali na drugoj lokaciji. U tom vremenskom periodu je Matej izašao iz kluba.

Na snimkama gradskih kamera može se vidjeti kako osobu nalik Mateju kako trči beogradskim ulicama, ali i pliva u Savi. Jedna snimka je ispred kluba Gotik na kojoj se vidi Matejev izlazak iz kluba. Potom je trčao po Karađorđevoj ulici te pokušao zaustaviti taksi ispod Brankova mosta. Najviše kontroverzi podigle su snimke iz Travničke ulice na kojima se vidi mladić sličan Mateju kako u bijelim tenisicama trči prema automehaničarskoj radionici, da bi nekoliko trenutaka poslije mladić sličnog opisa, ali u crnim tenisicama s bijelim đonom trčao u suprotnom smjeru, a pratila ga je djevojka u bijeloj jakni ili džemperu.

Posljednja je snimka pokazuje nepoznatu osobu kako se plivajući udaljava od obale Save. Matejev otac, Nenad Periš potvrdio je da je njegov sin na snimkama iz Karađorđeve te s raskrižja ispod Brankova mosta. Opovrgnuo je da je njegov sin na snimci plivač u Savi. Prema snimkama nadzornih kamera utvrđeno je i približno kretanje Mateja Periša kobne noći. On je izašao iz kluba Gotik oko 2.30 ujutro, da bi nedugo zatim bio snimljen kako trči pored kafića u Karađorđevoj ulici, koja prolazi iza Beton hale.

Potom je snimljen kako na raskrižju ispod Brankova mosta pokušava zaustaviti taksi. Taksist ga je nakon kraćeg razgovora odbio pustiti u vozilo jer je već imao rezerviranu vožnju nakon čega je Matej nastavio trčati dalje po Karađorđevoj. Još nije sasvim sigurno je li trčao po Travničkoj ulici, u koju je moguće ući iz Karađorđeve samo desetak metara od spomenutog raskrižja. Iz obje ulice mogao je doći do velikog parkirališta koje je bilo dio nekadašnje Beogradske autobusne stanice. Odande je mogao doći do restorana Savanova, koji se nalazi na Savskoj promenadi. Navodno je to mjesto na kojem je Periš završio u hladnoj rijeci.

