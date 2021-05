Na otkrivanje spomenika Nikoli Tesli u Gospiću HSP-ova lokalna gospićka vlast nije pozvala ličko-senjskog župana Darka Milinovića.

No, on se sam pojavio jer, tvrdi, jedan je od najzaslužnijih za povratak Teslina spomenika u Gospić.

Kako javlja Dnevnik.hr, Milinović je prišao ministrici Nini Obuljen Koržinek i predstavio se da je Darko Milinović, Na njezino: "Bok Darko", Milinović je odgovorio da je on župan ličko senjski, A onda je nastavio:

- Znate, običaj je kad ministar dođe u nečiju kuću, onda da se i javi i župana pozdravi. Ovo je demokratska Hrvatska i ja sam iz kurtoazije došao vas pozdraviti, premda nisam dio protokola, ali mislim da je red pozdraviti - rekao je.

Gradonačelnik Gospića Karlo Starčević je rekao da je to isključivo kulturološko i znanstveno pitanje. No to nije zadovoljilo Milinovića

- Ne pozivati župana je kao da na Oluju ne pozovete predsjednika ili premijera, to je sramota- rekao je Milinović te gradonačelniku čestitao na spomeniku.