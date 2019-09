'Nalog za uhićenje Duhačeka je išao s vrha, režim je iza toga...'

Predsjednički kandidat Zoran Milanović komentirao je za N1 postupanje policije protiv novinara Gordana Duhačeka. Na pitanje je li njegovo uhićenje napad na slobodu medija i govora, odgovorio je:

- Ne znam detalje privođenja, je li se odazivao na pozive... sklon sam vjerovati policiji, određena razina povjerenja u policiju mora postojati... Čovjek je prijavljen, procesuiran i osuđen zbog tvitova, i to godinu dana nakon tvita u kojem se rugao policiji. To je meni neshvatljivo. Ovaj nalog je došao s vrha, ovo je režimska stvar, ovo je stvar politike. Tako nešto nas zakopava kao društvo. Da ne govorimo o tome da se jedan subkulturni poklič ACAB sad probio u javnost i postao mainstrean. Sad će policiji trebati 20 god američkih donacija da u marice potrpaju sve one koji će se s tim sprdati. Time su izazvali građane da izraze vrstu prkosa, bunta...

Milanović je govorio i o satiričnoj obradi "Vile Velebita":

- Da ne govorimo o pjesmici koju je novinar u formi sprdačine, rugalice... prepjevao na Twitteru i zbog čega je prijavljen zbog udara na moralne vrijednosti i osjećaje građana. Ne pozivam ja da se pale zastave i izruguje s himnom, ali ovo je slobodno građansko ruganje i zbog toga se građane ne smije privoditi... Ovo kao da građane pozivaju u određenu razinu bunta i otpora. Ovo je režimska stvar, ovo je režim, iza ovoga ne stoje obični policajci, rekao je Milanović.