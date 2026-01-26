Ministarstvo zdravstva izabralo je za nadzor skuplji konzorcij, a konkurencija tvrdi da time pogoduju i traži poništenje jer smatraju da nisu ispunili nužne uvjete. Kažu: To što rade u ministarstvu je uvreda razumu
Namještaju li milijunski natječaj na dječjoj bolnici u Zagrebu? Sumnjivo zapeo izbor nadzora
Iako je ugovor za projektiranje i gradnju Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu potpisan još u listopadu, sad je zapelo na izboru tvrtke koja bi trebala nadzirati to projektiranje i gradnju. Riječ je o prvoj fazi gradnje nove bolnice, vrijedne 237,5 milijuna eura, pored nikada dovršene Sveučilišne bolnice u Blatu.
