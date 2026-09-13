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JAČANJE HRVATSKE VOJSKE

NAORUŽAVANJE Stiže osam Black Hawkova, a pregovaramo i o raketama većeg dometa

Piše HINA,
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NAORUŽAVANJE Stiže osam Black Hawkova, a pregovaramo i o raketama većeg dometa
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Foto: MORH
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Ministar obrane u Minnesoti je obilježio 30 godina suradnje Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote. Najavio je nastavak razgovora o raketama većeg dometa

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je u povodu 30. godišnjice suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote da SAD i Hrvatska jačaju suradnju, te da Hrvatska time i osnažuje svoju obrambenu industriju, ali i obrambeni sustav kroz intenzivno opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske, priopćeno je iz Ministarstva. 

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama gdje je u subotu u Campu Ripley u Minnesoti sudjelovao na obilježavanju 30. godišnjice suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote.

Riječ je o jednom od najkonkretnijih i najdugovječnijih oblika obrambene suradnje između Republike Hrvatske i SAD-a.

Foto: MORH

Ministar Anušić u SAD-u boravi na poziv Nacionalne garde Minnesote i proizvođača Black Hawkova budući da Hrvatska 2028. godine očekuje isporuku osam helikoptera Black Hawk. 

“Suradnja Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote očituje se u vrlo konkretnim segmentima, u prvom redu kada govorimo o nabavi helikoptera Black Hawk i borbenih vozila pješaštva Bradleyja. Ta vojna sredstva koristi i Nacionalna garda Minnesote, pa naši pripadnici ondje polaze i obuku. Kada govorimo o ukupnim nabavama američkog naoružanja onda je to i raketni sustav HIMARS. U sklopu posjeta SAD-u, u Alabami ćemo posjetiti Zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista gdje se provodi završno opremanje naših osam Black Hawkova čiju isporuku Hrvatskoj vojsci očekujemo 2028. godine”, rekao je ministar Anušić.

U kontekstu geopolitičkih odnosa u Europi i svijetu, ministar Anušić je napomenuo kako Hrvatska ojačava i osnažuje suradnju sa svim našim saveznicima. 

“Iz tog razloga smo i u ovom posjetu SAD-u, snažimo našu suradnju. Jednako kao što osnažujemo i našu obrambenu industriju, ali i naš obrambeni sustav kroz intenzivno opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Tijekom posjeta SAD-u razgovarat ćemo, naravno, i o raketnom sustavu HIMARS koji u Hrvatsku stiže 2028. godine kao i o dometu raketa za HIMARS od 150 plus kilometara. Već smo započeli razgovore o isporuci raketa tog dometa, a nastavit ćemo ih i tijekom ovog posjeta SAD-u. Uz rakete dometa 300 plus kilometara raketnog sustava Chunmoo, računamo i na rakete 150 plus kilometara za HIMARS-e”, poručio je ministar obrane. 

Foto: MORH

U sklopu obljetnice suradnje OSRH i Nacionalne garde Minnesote u subotu je otvoren novi vojni i veteranski muzej “Minnesota Military & Veterans Museum” u neposrednoj blizini Campa Ripley. Ministar Anušić kao hrvatski eksponat u dijelu muzeja posvećenom međunarodnom partnerstvu darovao je kacigu američke proizvodnje iz Drugog svjetskog rata koju je hrvatski vojnik koristio u Domovinskom ratu. 

“Ova je kaciga sigurno nekome spašavala život u Drugom svjetskom ratu, onda je dospjela našem vojniku u Domovinskom ratu jer tada nismo imali gotovo nikakvu opremu i naoružanje i sada se vratila kući u SAD. Kaciga kroz svoju priču simbolizira i našu hrvatsko-američku suradnju”, rekao je ministar Anušić. 

Ministar Anušić i general-bojnik Shawn Manke, zapovjednik Nacionalne garde Minnesote, istaknuli su da je zajednička suradnja izuzetno dobra, korisna objema stranama i da će se u tom smjeru nastaviti i u budućnosti.

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