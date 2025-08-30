Obavijesti

News

Komentari 12
KOLUMNA: EMIR IMAMOVIĆ PIRKE PLUS+

Napaćenom narodu ove napaćene zemlje je najdraže kad je sve naopako

Piše Emir Imamović Pirke,
Čitanje članka: 6 min
Napaćenom narodu ove napaćene zemlje je najdraže kad je sve naopako
storyeditor/2025-08-13/PXL_050725_135118357.jpg | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Kad bi netko profilirao publiku Marka Perkovića, posebice dame mlađe dobi, ali bez uvida u snimke, pomislio bi kako je riječ o otjelotvorenjima molitvi Vitezova bezgrešnog srca Marijina, piše Imamović u Expressu...

Oni su Vitezovi bezgrešnog srca Marijina i svake se prve subote u mjesecu, prije odlaska na plac, kavu i u kladionicu, okupe na gradskim trgovima, stave podmetače pod koljena - asfalt je jako neudoban, a zglobovi osjetljivi - stisnu krunicu i počnu moliti za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, za muškarce - da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu, za autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja, za duše u čistilištu i za osobne nakane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025