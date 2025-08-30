Napaćenom narodu ove napaćene zemlje je najdraže kad je sve naopako

Oni su Vitezovi bezgrešnog srca Marijina i svake se prve subote u mjesecu, prije odlaska na plac, kavu i u kladionicu, okupe na gradskim trgovima, stave podmetače pod koljena - asfalt je jako neudoban, a zglobovi osjetljivi - stisnu krunicu i počnu moliti za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, za muškarce - da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu, za autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja, za duše u čistilištu i za osobne nakane.

