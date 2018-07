Napad bombama na zadarsku policiju: Uhitili su trojicu...

Uhićena su trojica muškaraca iz Zadra koje policija sumnjiči da su sudjelovali u bombaškim napadima na sjedište zadarske policijske uprave, 5. prosinca prošle i 16. travnja ove godine, izvijestila je policija, ističuću kako je motiv napada bio "pokušaj da se zaustavi kontinuiran i kvalitetan rad" na suzbijanju zlouporaba droga.

Načelnik zadarske policije Anton Dražina u srijedu je izvijestio da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim muškarcem kojega se sumnjiči da je na nagovor 56-godišnjaka u noćnim satima bacio eksplozivnu napravu u krug policijske uprave, u kojoj je u tom trenutku bilo više službenika i srećom nitko nije stradao, a na objektu je nastala materijalna šteta.

Isti muškarac sumnjiči se da je u travnju u noćnim satima bacio drugu eksplozivnu napravu u krug policije, gdje također nitko nije ozlijeđen. Oba muškarca uhićena su jučer te su uz kaznenu prijavu privedeni pritvorskom nadzorniku, kazao je Dražina na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Dodao je kako su ova dva događaja, dosad nezabilježena na području PU zadarske, izazvala uznemirenost građana i dijelom narušila dobar osjećaj sigurnosti.

"Prema utvrđenim činjenicama, motiv ovih napada bio je pokušaj da se zaustavi kontinuiran i kvalitetan rad kriminalističke policije, a naročito Odjela kriminaliteta droga", istaknuo je.

Bore Mršić, voditelj Službe kriminalističke policije, kazao je da je u rasvjetljavanju ovog slučaja nad 160 osoba provedeno kriminalističko istraživanje, 31 osoba je poligrafski testirana, obavljeno je i deset pretraga domova i drugih prostorija.

"Kod prvog napada 47-godišnjaka se sumnjiči da je 5. prosinca prošle godine pet minuta poslije ponoći u Ulici Bana Josipa Jelačića u Zadru, a po prethodno dogovorenom planu i na poticanje 56-godišnjaka u krug PU zadarske bacio improviziranu eksplozivnu napravu, ručnu bombu u koju je umetnuta detonatorska kapisla i sporogoreći štapin. U drugom napadu 16. travnja ove godine, na nagovor i poticanje 56-godišnjaka, iza dva sata u noći 47-godišnjak je u dvorište PU zadarske, tik do prostorija Odjela kriminaliteta droga ubacio improviziranu eksplozivnu napravu, načinjenu od eksploziva TNT u koji je bila umetnuta detonatorska kapisla i sporogoreći štapin. U oba slučaja počinitelj je pješice došao do PU zadarske, aktivirao eksplozivnu napravu te se na isti način udaljio do svojeg stana u blizini", rekao je Mršić.

Ustvrdio je da policija raspolaže saznanjima kako je bio planiran i treći napad na PU zadarsku.

Oba osumnjičena muškarca uhićena su jučer ujutro, a pretragom njihovih domova pronađena je znatna količina oružja i eksplozivnih sredstava istovjetna onima koji su korišteni u napadima. Policija sumnjiči i 44-godišnjeg muškarca zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te je i on priveden pritvorskom nadzorniku.

Tijekom poslijepodneva sva trojica će biti privedena na prvo ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo, a nakon toga na ročište kod suca istrage koji odlučuje o istražnom zatvoru.