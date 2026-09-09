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gori industrijski pogon

Napad dronom 3000 km od Ukrajine: Zapalio se pogon u ruskoj 'prijestolnici plina'

Piše HINA,
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Napad dronom 3000 km od Ukrajine: Zapalio se pogon u ruskoj 'prijestolnici plina'
Foto: Anatolii Stepanov
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Industrijski pogon u Novom Urengoju zapalio se nakon napada dronom, no srećom, nema žrtava. Ovaj incident dodatno komplicira ionako napete energetske odnose između Rusije i Zapada.

Industrijski pogon u Novom Urengoju, „ruskoj prijestolnici plina” na sjeveru zemlje, zapalio se nakon napada bespilotnom letjelicom, objavio je u srijedu regionalni guverner Dmitrij Artjuhov.  „Ono što je najvažnije je da nema poginulih ni ozlijeđenih. Razmjeri i priroda štete se utvrđuju”, objavio je Arjuhov na aplikaciji Telegram, ne otkrivši o kojem se postrojenju radi.

Ruska energetska tvrtka Gazprom nije odgovorila Reutersu na upit za komentar o napadu na tu regiju, smještenu oko tri tisuće kilometara od ukrajinske granice.

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Novi Urengoj je neslužbena ruska prijestolnica plina, smještena u Jamalsko-Nenečkoj regiji na sjeveru zapadnog Sibira.

Gazprom je iz Jamala izvozio plin sve do zapadne Europe dok odnosi nisu prekinuti nakon početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu 2022. godine.

Procjenjuje se da su zalihe te regije 2020. godine iznosile 26,5 bilijuna kubičnih metara plina, što je dovoljno za pokrivanje globalne potražnje više od šest godina.  

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