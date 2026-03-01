Napad na američki konzulat: Pokušali su ući unutra. Policija ih rastjerala. Devet mrtvih

Viši liječnik u Civilnoj bolnici u Karachiju rekao je za BBC News da je devet tijela i najmanje 32 ozlijeđene osobe dovezeno u bolnicu nakon nasilnih sukoba s policijom u blizini Generalnog konzulata Sjedinjenih Država u Karachiju, piše BBC.

Foto: Profimedia

Stotine prosvjednika izašle su na ulice u Karachiju, Lahoreu i Islamabadu nakon američkih i izraelskih napada na Iran.

Dužnosnik privatne spasilačke službe Edhi Foundation također je potvrdio da su u bolnicu prevezli devet mrtvih tijela i desetke ozlijeđenih. Sukobi su započeli kada je policija pokušala spriječiti prosvjednike da uđu u kompleks konzulata. Policija još nije izdala službenu izjavu o situaciji.

Foto: Profimedia

Dužnosnik UN-a rekao je za BBC News da je ured Ujedinjenih naroda zapaljen u Gilgitu, u pakistanskom Gilgit-Baltistanu. Policija je potvrdila da je uveden policijski sat u tom području nakon što su stotine ljudi počele prosvjedovati.