KAOS U PAKISTANU

Napad na američki konzulat: Pokušali su ući unutra. Policija ih rastjerala. Devet mrtvih

Stotine proiranskih prosvjednika izašle su na ulice u Karachju, Lahoreu i Islamabadu nakon američkih i izraelskih napada na Iran

Viši liječnik u Civilnoj bolnici u Karachiju rekao je za BBC News da je devet tijela i najmanje 32 ozlijeđene osobe dovezeno u bolnicu nakon nasilnih sukoba s policijom u blizini Generalnog konzulata Sjedinjenih Država u Karachiju, piše BBC.

Protesters rally outside US Embassy in Baghdad
Stotine prosvjednika izašle su na ulice u Karachiju, Lahoreu i Islamabadu nakon američkih i izraelskih napada na Iran.

Dužnosnik privatne spasilačke službe Edhi Foundation također je potvrdio da su u bolnicu prevezli devet mrtvih tijela i desetke ozlijeđenih. Sukobi su započeli kada je policija pokušala spriječiti prosvjednike da uđu u kompleks konzulata. Policija još nije izdala službenu izjavu o situaciji.

Protesters rally outside US Embassy in Baghdad
Dužnosnik UN-a rekao je za BBC News da je ured Ujedinjenih naroda zapaljen u Gilgitu, u pakistanskom Gilgit-Baltistanu. Policija je potvrdila da je uveden policijski sat u tom području nakon što su stotine ljudi počele prosvjedovati.

