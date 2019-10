Napad na Kurde: Turska počela vojnu akciju na sjeveru Sirije!

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan objavio je da turska vojska pokreće vojnu operaciju na sjeveru Sirije.

Kako je rekao, vojna operacija nosi naziv 'Izvor mira'.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.