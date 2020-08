'Napad na Medveda napad je na hrvatsku Vladu i branitelje'

Umirovljeni general Josip Lucić osudio je naslovnicu Hrvatskog tjednika u kojoj je ministar hrvatskih branitelja prikazan na vulgaran način, poručivši kako se radi o napadu i na hrvatsku Vladu i hrvatske branitelje

<p>Potpredsjednik Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) <strong>Josip Lucić</strong> je to istaknuo na konferenciji za novinare u Spomen domu Tigrova u Rakitju kojoj su nazočili i zapovjednici ratnih postrojba tijekom Domovinskog rata iz cijele Hrvatske.</p><p> "Ova konferencija je posvećena obrani jednog moralnog čovjeka gdje je na naslovnoj stranici tjednika koji se usuđuje zvati Hrvatski tjednik, na najvulgarniji način prikazan taj čovjek koji je prije 30 godina došao u ovu postrojbu kao hrvatski dragovoljac”, rekao je umirovljeni general Lucić.</p><p>Podsjetio je na ratni put sadašnjeg ministra hrvatskih branitelja, generala<strong> Tomu Medveda</strong>, poručivši - ti 'koji su Tomi (na naslovnici tjednika) stavili lanac oko vrata, tako ti misle i nama staviti lanac oko vrata'.</p><p> Istaknuo je i kako je to najsramotnija slika koju je vidio posljednjih 30 godina u procesu obrane i oslobađanja Republike Hrvatske.</p><p> „Ovo je udar na sve hrvatske dragovoljce, ovo je udar na sve naše poginule, na sve naše ranjene, na sve naše umrle, na sve nesretne obitelji čiji sinovi su izginuli u postrojbama hrvatske policije i vojske”, kazao je Lucić.</p><p> Drži kako su takvu karikaturu na naslovnici tog tjednika mogle smisliti samo „moralne nakaze”.</p><p> Podsjetio je i da je general Tomo Medved tijekom Domovinskog rata bio tri puta ranjen te izgubio zdravlje boreći se za svoje prijatelje. Tijekom svoga ministarskog mandata donio je novi zakon o pravima hrvatskih branitelja, pokrenuo njihove masovne zdravstvene preglede kako bi im preventivno zaštitio zdravlje te je 24 sata na raspolaganju svim braniteljima i sl.</p><p> „Mi hrvatski branitelji ne možemo dopustiti ovakav odnos, posebno tjednika koji se zove Hrvatski tjednik”, naglasio je Lucić.</p><p> Procijenio je kako to nije samo napad na Tomu Medveda i hrvatsku Vladu u situaciju kada Hrvatska doživljava najveću krizu zbog pandemije koronavirusa koji je urušio gospodarstvo, a Zagreb je doživio razorni potres - već je to i napad na hrvatske branitelje.</p><p> „Ovo doživljavamo kao napad na Tomu Medveda, napad na hrvatske branitelje i napad na hrvatsku Vladu koja je uspjela tijekom posljednjih godina premostiti niz kriza”, poručio je Lucić.</p><p> Upitan kako gleda na nedavni odlazak ministra Medveda u Grubore i potpredsjednika Vlade <strong>Borisa Miloševića</strong> u Knin, Lucić je odgovorio da je odlazak u Grubore i sve lokacije gdje su ljudi stradavali iskaze poštovanja svim žrtvama</p><p> „U ratovima nažalost stradavaju civili s obaju strana”, kazao je.</p><p> Istaknuo je i da otkada je Tomo Medved ministar hrvatskih branitelja, obilaze se sva grobišta, otvaraju se grobišta iz Domovinskog, ali i iz 2. svjetskog rata i poraća.</p><p> Poručio je kako je cilj da ni jedna žrtva ne ostane zaboravljena te se na neki način razotkrije cijela hrvatska povijest.</p><p> „Napad na Tomu Medveda pokušaj je sprječavanja otvaranja svih istina suvremene, ali nesretne hrvatske povijesti”, naglasio je general Lucić.</p><h2>Ne prihvaćamo stalno vraćanje u prošlost, borili smo se za budućnost Hrvatske, slobodu</h2><p> Poručio je kako hrvatski branitelji ne prihvaćaju da ih se stalno vraća u prošlost, već su boreći se za Hrvatsku, borili se za budućnost, slobodu i demokraciju Hrvata i svih građana u zemlji.</p><p> Lucić smatra da ti napadi idu od onih struktura koje se hrane na nesrećama hrvatskog naroda kroz povijest; neki i svjesno rade suprotno interesima hrvatskog društva i države.</p><p> Ocijenio je i da se hrvatsku državu želi podijeliti po svim mogućim osnovama (po podrijetlu, ideologijama i sl.), a izazivajući te stalne sukobe Hrvatsku se drži „taocem velikosrpskih politika”. </p><p> „Mi smo do nogu pobijedili velikosrpsku politiku i dosta nam je toga. Mi želimo živjeti u miru, borili smo se za mir i želimo osigurati mir našoj djeci i unucima”, istaknuo je.</p><p> Umirovljeni general <strong>Darko Rukavina</strong>, prvi zapovjednik Jedinice za posebne zadatke MUP-a Rakitje, podsjetio je da je kao zapovjednik uvijek u prvi plan stavljao profesionalizam i čovjekoljublje, a tu nije bilo mjesta mržnji prema Srbima ili bilo kojoj drugoj manjini.</p><p> Poručio je i da iza ministra Medveda stoje hrvatski istinski branitelji rekavši - "Tomu ne damo".</p><h2>Tomo Medved dragovoljac u obrani Hrvatske </h2><p>Tomo Medved (Cetingrad 1968.) u studenom 1990. kao dragovoljac se javio u postrojbu Jedinice za posebne namjene MUP-a u Rakitje. Iduće godine je postavljen na dužnost zapovjednika voda u 2. bojni 1. gardijske brigade, a kasnije i zapovjednika satnije.</p><p>Tri puta je ranjen. Prvi put, na početku Domovinskog rata, 16. kolovoza 1991., na zapadnoslavonskom ratištu, kada je tijekom borbe pogođen gelerom u pluća. Drugi put, u listopadu 1991. u Pokupskom kada je zadobio prostrijelnu ranu nadlaktice. To je, kažu njegovi suborci, smatrao ogrebotinom i nije želio napustiti suborce ni pod koju cijenu. I treći put, u lipnju 1992. kada ga je u zaleđu Dubrovnika dohvatio geler u blizini kralježnice.</p><p>Nakon Domovinskog rata obnašao je visoke dužnosti u sastavu Oružanih snaga RH, a u srpnju 2006. preuzeo je dužnost savjetnika načelnika Glavnog stožera OS za kopnenu vojsku. Bio je načelnik Uprave za personalne poslove Glavnog stožera.</p><p>U čin brigadnog generala promaknut je 2009. . Umirovljen je na vlastiti zahtjev 2011. godine.</p><p>Tomo Medved završio je Zapovjedno-stožernu školu Blago Zadro, Ratnu školu ban Josip Jelačić te Defence Language Institute u SAD-u</p><p>Odlikovan je s nizom najviših državnih odličja poput Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Redom hrvatskog križa, Redom hrvatskog trolista, Spomenicom domovinske zahvalnosti za 5 i 10 godina, Medaljom za sudjelovanje u operaciji "Ljeto '95".</p>