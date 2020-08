'Drago mi je što će u Kninu biti cijela Vlada, to je poruka koja poziva na jedinstven pristup'

Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved bio je u Rijeci na otvorenju izložbe fotografija "25 godina poslije" na riječkom Korzu u sklopu godišnjice vojno-redarstvene operacije "Oluje"

<p> Ministar Tomo Medved rekao je u ponedjeljak kako mu je drago što će u Kninu biti cijela Vlada, što je snažna poruka koja "poziva sve na jedinstven pristup usmjeren stvaranju ozračja normaliziranja i zatvaranja niza poglavlja koja su na određeni način stavljena na teret hrvatskom društvu". </p><p>"Dan hrvatskih branitelja je dan u godini kad cijelo društvo zastane na trenutak kako bi se prisjetilo branitelja koji su bili spremni žrtvovati svoj život za slobodu domovine. Iskazujemo poštovanje svima onima koji su svoj doprinos dali kako bismo imali samostalnu i suverenu Hrvatsku i zajedno stvarali perspektivu za još bolju Hrvatsku", rekao je ministar Medved.</p><p>Istaknuo je kako je ponosan na suradnju sa svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata iz Rijeke i Primorsko-goranske županije. "Hrvatska je ostvarila najveći broj svojih strateških ciljeva i budimo ponosni na ono što smo kao narod učinili", rekao je ministar Medved i pozvao da se novi izazovi koje život donosi prihvaćaju s optimizmom po uzoru na branitelje iz Domovinskog rata.</p><h2>Doprinos Rijeke i županije u Domovinskom ratu</h2><p>Izložba prikazuje ratni put postrojba iz Domovinskog rata Primorsko-goranske županije u "Oluji" i dio je projekta "Zajedno u ratu - zajedno u miru 1995. - 2020.“ kojim se, u organizaciji Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata "Ajkula" i udruga proisteklih iz Domovinskog rata Primorsko-goranske županije obilježava 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije "Oluje".</p><p>Zamjenik riječkoga gradonačelnika Marko Filipović istaknuo je značenje Rijeke u Domovinskom ratu. Osim velikog doprinosa branitelja iz Rijeke i toga kraja, veliki doprinos je bio i u logistici, proizvodnji oružja te smještaju izbjeglica i prognanika, rekao je.</p><p>Predsjednik primorsko-goranske Županijske skupštine Erik Fabijanić istaknuo je da je to područje imalo jednu od najviših razina odaziva na mobilizacijske pozive. "Rano se utvrdilo da se Rijeka ne može braniti na svom pragu, nego se brani u Lici. Uz to, branitelji ovog kraja su sudjelovali na bojišnicama u drugim dijelovima Hrvatske, a poginulo ih je 222 s područja županije", podsjetio je Fabijanić.</p><h2>Najvažnije dostojanstveno obilježiti 25. obljetnicu operacije "Oluje" </h2><p>Ministar branitelja Tomo Medved ponovio je u izjavi za novinare, odgovarajući na pitanje koju poruku želi prenijeti svojim najavljenim odlaskom na komemoraciju u selo Grubore, kako je sad najvažnije dostojanstveno obilježiti 25. obljetnicu operacije "Oluje", a o svim sljedećim komemoracijama i aktivnostima bit će riječi nakon toga.</p><p>"Znamo što je sve u Hrvatskoj donijelo ljetno i jesenje vrijeme, koliko stradanja i komemoracija je pred nama. Kao i do sada, dostojanstveno ćemo odati počast kako hrvatskim braniteljima koji su poginuli, tako i civilnim žrtvama", rekao je i dodao da se sada "koncentriramo da se prisjetimo hrabrih branitelja, dana ponosa i slave".</p><p>Dostojanstveno ćemo obilježiti 5. kolovoza sa središnjim programom u Kninu, ali i u drugim županijama, gradovima i općinama, što veseli. Obilježavanje će biti specifično zbog mjera vezanih uz pandemiju koronavirusa te je u prvom planu zaštita života i zdravlja građana, rekao je ministar Medved. </p><p>Na pitanje što znači dolazak potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića na obilježavanje godišnjice "Oluje" u Knin, ponovio je kako mu je drago što će u Kninu biti cijela Vlada. "To je snažna poruka koja poziva sve na jedinstveni pristup, usmjeren stvaranju ozračja normaliziranja i zatvaranja niza poglavlja koja su na određeni način stavljena na teret hrvatskom društvu", rekao je ministar Medved u Rijeci. </p>