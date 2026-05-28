Napad nožem kod Zuricha. Napadač urlao 'Allahu Akbar'

Muškarac je uhićen nakon što je nožem izbo troje ljudi na željezničkom kolodvoru u švicarskom gradu Winterthuru u blizini Züricha, priopćila je lokalna policija u četvrtak. Kako piše The Sun, prestrašeni prolaznici, među kojima su bili i školarci, počeli su bježati kad je muškarac započeo napad.

Postavljen je kordon od najmanje 100 metara. Područje je krcato policijom", rekao je jedan svjedok.

- Stigao sam na željeznički kolodvor oko 8:20 ujutro. Otprilike 30 metara dalje čuo sam muškarca iza sebe kako pet ili šest puta vrlo emocionalno i uznemireno viče 'Allahu Akbar - dodao je drugi.

Napad se dogodio oko 8:30 ujutro, a hitne službe stigle su nekoliko minuta kasnije.

Identitet napadača trenutačno je nepoznat. Međutim, glasnogovornik zuriške kantonalne policije potvrdio je da je uhićen 31-godišnji Švicarac.

Troje ljudi, u dobi od 28, 43 i 52 godine, prevezeni su u bolnicu. Jedna je žrtva zadobila teške ozljede, dok su ostale dvije u umjerenom stanju.