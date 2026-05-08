GRAĐANI PODIJELJENI

Švicarci glasaju o ograničenju stanovništva na 10 milijuna

Piše HINA,
Foto: Denis Balibouse

Referendum o ograničenju stanovništva na 10 milijuna podijelio Švicarce gotovo napola, dok vlada upozorava na posljedice po gospodarstvo i odnose s Europskom unijom

Švicarci su duboko podijeljeni oko referendumskog prijedloga kojim bi se broj stanovnika Švicarske ograničio na 10 milijuna, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja objavljeno u petak. Švicarska vlada protivi se inicijativi koju predvodi desničarska Švicarska narodna stranka (SVP). O njoj će se odlučivati na glasovanju 14. lipnja.  Vlada upozorava da bi taj potez narušio suradnju s Europskom unijom, njezinim ključnim trgovinskim partnerom, te nanio štetu gospodarstvu. Prijedlog propisuje da stanovništvo ne smije premašiti brojku od 10 milijuna prije 2050. godine, te da Švicarska treba raskinuti svoj sporazum o slobodi kretanja s EU-om.

Novo istraživanje agencije GfS Bern za javnu radioteleviziju SRG, provedeno od 20. travnja do 3. svibnja, pokazuje da je 47 posto od 19.728 ispitanika za prijedlog, dok je 47 posto protiv.

Anketa koju je krajem travnja objavio drugi institut za ispitivanje javnog mnijenja pokazala je blagu većinu u korist ove inicijative, prenosi Reuters. 

Prijedlog je potaknula zabrinutost zbog brzog rasta stanovništva i pritiska na javnu infrastrukturu, no poslovne skupine upozoravaju da bi takva odluka ugrozila nacionalni prosperitet.

Stanovništvo Švicarske nedavno je premašilo granicu od 9 milijuna, a službeni podaci pokazuju da su strani državljani do 2024. godine činili više od 27 posto ukupnog broja stanovnika.

SVP, najjača švicarska stranka, protivi se bliskoj integraciji s EU-om, prikazujući je kao prijetnju švicarskom suverenitetu i izvor pretjerane regulacije.

Švicarski parlamentarci trenutačno raspravljaju o sporazumu između Švicarske i EU-a postignutom krajem 2024. godine, koji bi trebao produbiti zajedničku ekonomsku integraciju.

Vlada želi da Švicarska učvrsti veze s EU-om kako bi zaštitila gospodarstvo usred neizvjesnosti potaknute i trgovinskom politikom administracije predsjednika Donalda Trumpa.

Washington je 2025. godine Švicarskoj nametnuo najviše carine u Europi.

