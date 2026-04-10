OPTUŽUJU IZRAEL

Napad u Libanonu: Ubijeno 13 pripadnika sigurnosnih snaga

Piše HINA,
Libanonski predsjednik Joseph Aoun osudio napad na zgradu u Nabatiji dok raste diplomatski pritisak i najavljuju se novi pregovori

Libanonski predsjednik ​Joseph ⁠Aoun rekao je u petak da je 13 pripadnika državnih snaga sigurnosti ubijeno u izraelskom napadu na vladinu zgradu u južnom gradu Nabatiji.  U priopćenju, Aoun je osudio neprestane izraelske napade i rekao da ciljanje državnih institucija neće odvratiti Libanon od obrane vlastitog suvereniteta. Do toga je došlo u vrijeme intenzivnog diplomatskog pritiska na Izrael da se suzdrži od obnavljanja smrtonosnih napada na Libanon. Pregovori između Izraela i Libanona najavljeni su za sljedeći tjedan u SAD-u, nakon što će se tijekom vikenda u Pakistanu održati pregovori SAD-a i Irana.

Hezbolah je u petak pozvao libanonske dužnosnike da ne čine ustupke Izraelu uoči planiranih razgovora između dvije zaraćene nacije s ciljem okončanja sukoba koji je odnio gotovo 1900 života.

