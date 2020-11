Napad u Osijeku: Ucjenjivao ju je, pratio i na kraju izbo nožem

Prijavila ga je, ali uzalud. Općinsko državno odvjetništvo morat će odgovoriti zašto su nasilnog Alena Brankovića odmah pustili, no čim su ga pustili, on je ženu ponovno napao

<p>Nakon što je, prije nekoliko mjeseci, napustila supruga i doselila se u svoj stan u Osijeku, u Trpimirovoj ulici, S. S. (43) iz Čepina mislila je da počinje drukčiji, sretniji život. </p><p>Dvoje djece je punoljetno i žive odvojeno. S njom je ostao jedino 15-godišnji sin. Ubrzo je upoznala Alena Brankovića (46) iz Osijeka i stupili su u vezu. Često je dolazio k njoj u stan, imao je i ključeve. No on je bio agresivan muškarac; znao ju je udariti i prijetiti joj. Proteklog petka ona ga je prijavila. </p><p>Policija ga je isti dan uhitila, pritvorila na 24 sata i sutradan sprovela dežurnom općinskom državnom odvjetniku u Osijeku uz kaznenu prijavu za prijetnju. Državni odvjetnik nije smatrao prijetnju realnom, pa je odlučio pustiti Brankovića da se brani sa slobode, izrekao mu je zabranu prilaska ženi. No čim su ga pustili, ponovno je počeo zvati S. S. i prijetiti joj. </p><p>Ona je blokirala njegove pozive i pozvala bivšeg supruga, D. S. iz Čepina, da joj dođe u stan i pomogne zamijeniti bravu na ulaznim vratima. Sa sobom je poveo M. G. (50) iz Vladislavaca. Promijenili su bravu. Tad je 15-godišnji sin primio poziv od Brankovića na svoj mobitel. Na poziv je odgovorio D. S. i rekao mu da prestane maltretirati njegovu obitelj. Branković je rekao da želi novac koji je navodno posudio S. S. dok su bili u vezi i da će, ako ga ne dobije, objaviti nešto kompromitirajuće. </p><p>Očajna S. S. zove policiju i prijavljuje Brankovića. Moli da netko iz patrole dođe do zgrade i da ih otprate do automobila, no to se ne događa. Svi troje s djetetom koje nosi torbu s knjigama izlaze iz zgrade. Tu ih dočekuje nožem naoružan Branković. Dolazi do tučnjave, naguravanja. Branković uspijeva nožem ubosti ženu u leđa, u predio bubrega. Ubada i M. G. u nogu. Uplašeni dječak sve to gleda, vrišti i zapomaže “Ubit će mi mamu, zovite policiju”. </p><p>S Brankovićem se hrvao i D. S., koji ga je uspio svladati tek uz pomoć dvojice momaka koji su slučajno naišli. U jednom trenutku Branković ponovno diže nož i zabija ga sebi u vrat. Dolaze policija i tri vozila Hitne pomoći te odvoze ozlijeđene. Ispred zgrade ostaju ženina krvava jakna, školske knjige te kutija s alatom ozlijeđenog M. G. Svuda tragovi krvi. </p><p>S. S. i M. G. teško su ozlijeđeni, još teže napadač. Sve su ih operirali i svi se nalaze izvan životne opasnosti. Ustanovljeno je i da Branković ima koronu, zbog čega je operiran u posebnom operacijskom traktu osposobljenom za kirurške intervencije oboljelih od Covid-19. </p><p>- Vaša je verzija priče točna. Nemam više snage govoriti o tome. Želim to što prije zaboraviti - kazao nam je kratko D. S., dodajući kako mu je bivša supruga sad stabilno.</p><p>O tome funkcionira li doista pravosudni sustav kad je riječ o zaštiti žena, pitali smo u ženskoj udruzi Izvor.</p><p>- I ovaj pokušaj femicida pokazuje kako institucije sistema loše procjenjuju rizike u slučaju kad žena prijavi muškarca zbog zlostavljanja ili prijetnji - rekla je Nikolina Zec. </p><p>Na pitanje na temelju čega je općinski državni odvjetnik u subotu zaključio da Branković, osoba s dosjeom nasilnika, nije opasan za S. S., Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku nije odgovorilo.</p>