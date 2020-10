'Napad upućuje na terorizam pojedinačnog cilja. To nas čeka'

'Ovo je stvarno stanje hrvatskog društva u kojem očigledno pojedinci ili skupine koje su suočene sa socijalnom frustracijom rade sukobe u nemoći, i u očaju su spremni rješavati to na ovaj način', poručuje Bilandžić

<p>Profesor Mirko Bilandžić, nositelj kolegija Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti na Filozofskom fakultetu za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3904788/mirko-bilandzic-za-rtl-danas-ovo-upucuje-na-terorizam-pojedinacnog-cilja-nazalost-to-je-nesto-sto-hrvatsku-ceka-u-buducnosti/" target="_blank">RTL </a>je komentirao situaciju nakon jučerašnje pucnjave na Markovom trgu. </p><p>- Ne može se još sada govoriti o terorizmu, imamo mladića koji je imao oružje, s planom iz Kutine došao je u Zagreb, identificirao metu i izveo oružani nasilni udar, a on ima implikacije šire od mete, dakle ima dimenziju širenja psihoze straha i moralne panike i u tom kontekstu možemo govoriti o teoretičkom aktu. No, kada sve utvrdimo onda ćemo moći govoriti je li riječ o terorizmu - poručio je Bilandžić.</p><p>Ipak, njemu sve upućuje na to da se radi o samom terorizmu zvanom 'single issue', a to je terorizam pojedinačnog cilja koji izvršava pojedinac, bez organizacija. </p><p>- Ovdje postoji niz indikatora koji govorili o radikalizaciji, ali ona nije detektirana jer on nije pripadao u rizičnu skupinu. No on zaista da je došao do najčuvanijeg objekta, koji se sad pokazao da to o nije, te se nakon toga 20 minuta šetao po Zagrebu s oružjem. Možete zamisliti samo zamisliti da se radilo kao u u Americi o masovnim ubojstvima, kada j riječ o pojedincima koji mentalno nestabilni pa počnu pucati po građanima, moglo je doći do masovni ubojstva, kakva bi to tek tragedija bila - kazao je profesor.</p><p>Stručnjak za sigurnost priznao je da cijela situacija ukazuje na to da imamo kontinuitet krize koja generira ovakve pojedince i to je, kako kaže, propust cijelog društva.</p><p>- To su pojedinci koji su nezadovoljni na stvarne ili percipirane nepravde te njih odlučuju rješavati oružanim putem - dodaje.</p><p>U jednu ruku smo svi odgovorni, poručuje, a što se tiče sigurnosnih procedura, za ovo je odgovoran Sektor nacionalne sigurnosti. Oni imaju primarnu odgovornost, smatra Bilandžić. </p><p>- Ovo je stvarno stanje hrvatskog društva u kojem očigledno pojedinci ili skupine koje su suočene sa socijalnom frustracijom očigledno rade sukobe u nemoći, i u očaju su spremni rješavati to na ovaj način. Nažalost to je nešto što Hrvatsku čeka u budućnosti. To se može liječiti mehanizmima deradikalizacije, eliminacije svih frustracija koje postoje u društvu, eliminacijom korupcije. Ali, to je proces koji traje - poručuje profesor.</p>