Napadač (21) iz Graza krvavi pohod planirao mjesecima? 'Nije imao nimalo empatije'

Artur A. (21) upao je u u utorak u svoju staru učionicu u školu u Grazu i ubio 10 ljudi pištoljem i puškom te presudio sebi. Našli su ga mrtvog u zahodu škole. Neka su djeca pobjegla u obližnju trgovinu i tako se spasila, a neka su se pravila da su mrtva.

- Učenici su dobro reagirali, napravili su barikade i zatvorili vrata. Mi često imamo vježbe u slučaju požara pa učenici znaju i sve o evakuaciji, ali nismo nikada mislili da bi moglo doći do ovako nečega - rekao je za austrijske medije Norbert Urabl, ravnatelj škole u Grazu u kojoj je napadač ubio 10 ljudi i sebe.

Užas u Grazu komentirao je i Arnold Schwarzenegger.

- Teško nam je, oplakujemo žrtve - poručio je Arnold Schwarzenegger preko svojeg instituta.

Prema zadnjim informacijama napadač iz Graza je svoj krvavi pothvat planirao mjesecima i zbog toga je i naučio pucati.

Bivši menadžer i član streljačkog saveza kod Graza u kojem je napadač vježbao pucanje rekao je za austrijske medije kako je Artura A. prvi put vidio prije više tri mjeseca.

- Nikada u životu nisam upoznao nikoga to je toliko neempatičan. Kao da je došao s nekog drugog planeta. Jednom me pitao da li tu može pucati iz sačmarice jer ju ima doma. To nije bilo dozvoljeno pa je mladić trenirao pucanje iz pištolja. Nakon treninga samo je sjedio u kutu, bilo me je strah, izgledao je da će svaki čas početi pucati po nama. Nije mi bilo jasno kako je uopće dobio psihološku procjenu i dozvolu za pucanje - rekao je menadžer.