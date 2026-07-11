Napadač iz Pule skrivao se u zgradi u Sloveniji. Nije se htio predati, bio je naoružan

Slovenska policija u subotu navečer opkolila je Srđana Aleksića (41), koji je u četvrtak popodne u Puli pucao na 60-godišnjeg muškarca. Naoružan je pobjegao, a već u petak je iz Hrvatske prešao u Sloveniju. U subotu navečer pronađen je mrtav nakon što ga je slovenska policija okružila u zgradi na području Uršinih sela. Zasad nije jasno je li ga upucala policija, ili si je presudio, objavio je Dnevnik.hr.

U petak je području Črnomlja je orobio benzinsku postaju, odakle je naoružan automatskim oružjem pobjegao kombijem. Slovenski mediji javljaju kako ga je tamošnja policija tražila cijeli dan, te su ga kasno poslijepodne okružili u zgradi na području Uršnih sela. Prije nego što se zabarikadirao, navodno je pucao u policajce, javlja N1 Slovenija.

Policajci su ga pokušali uvjeriti da spusti oružje i preda se, no nije pristao. U zgradu su potom upali slovenski specijalci, a nakon ispaljenih hitaca Aleksić je pronađen mrtav. Tijekom bijega, objavljeno je, Aleksić je držao taoca, ali ga je policija spasila. Mještani su čuli pucnjeve tijekom dana, a za Aleksićem je tragao i helikopter.

Policijska uprava Novo Mesto objavila je kako su policajci interveniral kako bi zaštitili stanare, prenosi Dnevnik.hr. Potvrdili su da se radi o bjeguncu osumnjičenom za ubojstvo muškarca u Puli.

Portal 24ur objavio je kako policija nastavlja s s intenzivnom istragom i utvrđivanjem svih okolnosti zločina. Mještani su im rekli da je osjećaj bio neugodan i da su uplašeni.

Aleksić je navodno bivši pripadnik specijalnih snaga. U Puli je propucao mehaničara (60) u stražnjicu, koji je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.