Nikolas Cruz koji je 2018. počinio pokolj u srednjoj školi na Floridi u srijedu je zatražio oprost od obitelji žrtava na sudu blizu Miamija, priznavši krivnju za 17 ubojstava koje je počinio hitcima iz jurišne puške.

"Doista mi je žao zbog onoga što sam učinio, to me muči svaki dan", rekao je 23-godišnji mladić koji je u vrijeme počinjenja zločina imao 19 godina. Bio je to jedan od najgorih pokolja u američkim školama.

Nikolas Cruz je na Valentinovo zapucao iz poluautomatske puške AR-15 u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas u Parklandu, iz koje je godinu ranije izbačen iz "disciplinskih razloga".

Optuženik je, pognuvši glavu, drhtavim glasom priznao odgovornost za ubojstvo 17 osoba u punoj sudnici.

Sada se mora pojaviti pred porotom koja će mu potvrditi kaznu. Tužitelji su rekli da će tražiti smrtnu kaznu.

Napad u Parklandu je potresao javnost a nekolicina mladih koji su preživjeli napad i rodbina žrtava pokrenuli su nezapamćenu mobilizacijsku kampanju.

Njezin je vrhunac bio 24. ožujka 2018. kada je organiziran "Hod za naše živote" u kojemu je sudjelovao 1,5 milijun ljudi diljem zemlje, što je bio najveći nacionalni skup protiv nošenja vatrenog oružja u povijesti Sjedinjenih Država.

No nakon toga se ništa nije dogodilo, naprotiv prodaja vatrenog oružja porasla je u SAD-u ovih godina, napose u vrijeme pandemije covida-19.